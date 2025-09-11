Эту пряность врачи называют натуральным "лекарством": кому чай из нее обязателен

Обычный черный или зеленый чай сам по себе является источником полезных веществ — он богат антиоксидантами, витаминами, микроэлементами, которые поддерживают иммунную систему, улучшают работу мозга и сердца, а также имеют противовоспалительный эффект. Но, как отмечают медицинские эксперты, его пользу можно усилить, добавив всего один природный компонент — корицу.

Фото: из открытых источников

По словам эрготерапевта Сары Бенс и американского врача Сохаиба Имтиаза, корица издавна использовалась в народной медицине. Сегодня ее эффективность подтверждается современными исследованиями.

Основные преимущества корицы в чае:

Нормализация уровня сахара в крови

Корица обладает способностью имитировать действие инсулина, улучшая чувствительность к нему, что особенно важно для людей с диабетом или диабетом 2 типа.

Облегчение менструального синдрома

Доказано, что коричный чай помогает снизить боль и интенсивность кровотечений у женщин во время месячных.

Снижение холестерина

Вещества в корице могут оказывать положительное воздействие на уровень липидов в крови, уменьшая "плохой" холестерин и триглицериды.

Помощь при тошноте

Ароматические компоненты корицы успокаивают желудок и уменьшают чувство тошноты.

Снижение АД

Ряд научных трудов указывает, что регулярное употребление корицы оказывает положительное влияние на давление.

Поддержка здорового веса

Корица способна уменьшать процент жировой массы, объем талии и массу тела.

Кому следует воздержаться:

· Беременные женщины и кормящие матери грудью.

· Люди с болезнями печени

· Курильщик

· Пациенты, проходящие химиотерапию

Как приготовить чай с корицей?

· Настой из палочек корицы: 60 г корицы залить литром воды, настаивать сутки, затем кипятить пол часа;

· Быстрый метод: прокипятить палочки 15 минут.

· Молотая корица: 1–2 ч. л. залить кипятком в заварнике.

Такой напиток не только согревает осенью, но и помогает поддержать здоровье естественным путём.

