Эту пряность врачи называют натуральным "лекарством": кому чай из нее обязателен

Клименко Елена
Обычный черный или зеленый чай сам по себе является источником полезных веществ — он богат антиоксидантами, витаминами, микроэлементами, которые поддерживают иммунную систему, улучшают работу мозга и сердца, а также имеют противовоспалительный эффект. Но, как отмечают медицинские эксперты, его пользу можно усилить, добавив всего один природный компонент — корицу.
По словам эрготерапевта Сары Бенс и американского врача Сохаиба Имтиаза, корица издавна использовалась в народной медицине. Сегодня ее эффективность подтверждается современными исследованиями.
Основные преимущества корицы в чае:
Нормализация уровня сахара в крови
Корица обладает способностью имитировать действие инсулина, улучшая чувствительность к нему, что особенно важно для людей с диабетом или диабетом 2 типа.
Облегчение менструального синдрома
Доказано, что коричный чай помогает снизить боль и интенсивность кровотечений у женщин во время месячных.
Снижение холестерина
Вещества в корице могут оказывать положительное воздействие на уровень липидов в крови, уменьшая "плохой" холестерин и триглицериды.
Помощь при тошноте
Ароматические компоненты корицы успокаивают желудок и уменьшают чувство тошноты.
Снижение АД
Ряд научных трудов указывает, что регулярное употребление корицы оказывает положительное влияние на давление.
Поддержка здорового веса
Корица способна уменьшать процент жировой массы, объем талии и массу тела.
Кому следует воздержаться:
· Беременные женщины и кормящие матери грудью.
· Люди с болезнями печени
· Курильщик
· Пациенты, проходящие химиотерапию
Как приготовить чай с корицей?
· Настой из палочек корицы: 60 г корицы залить литром воды, настаивать сутки, затем кипятить пол часа;
· Быстрый метод: прокипятить палочки 15 минут.
· Молотая корица: 1–2 ч. л. залить кипятком в заварнике.
Такой напиток не только согревает осенью, но и помогает поддержать здоровье естественным путём.
