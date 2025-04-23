Этот соленый сок с утра подарит мощный заряд пользы для всего организма

Стакан томатного сока с утра поможет не только пробудить пищеварение, но и насытит ваше тело важными витаминами и антиоксидантами.

Томатный сок. Фото из открытых источников

К тому же, такой напиток поможет вам побороть высокий уровень холестерина. Он также может помочь предотвратить другие хронические заболевания благодаря одному мощному элементу. Эксперты из Университета Иллинойса утверждают, что напиток полезен благодаря своим мощными преимуществами уровня ликопина. Это не только придает помидорам естественный красный цвет, но и является мощным антиоксидантом, который может помочь защитить клетки от повреждения.

Эти нестабильные молекулы, известные как свободные радикалы, могут способствовать старению и различным проблемам со здоровьем, поэтому противостоять этому можно с помощью некоторых продуктов, наполненных ликопином. Диетолог Эдвард Джованнуччи из Гарвардской школы сказал, что форма молекулы ликопина делает его очень эффективным в гашении свободных радикалов. Ликопин может иметь специфические свойства, которые защищают клетку таким образом, как другие антиоксиданты.

Эта защита не только предотвращает признаки старения, но и может помочь уменьшить воспаление, что способствует снижению высокого уровня холестерина.

Исследования показали, что те, кто пил сок по крайней мере четыре раза в неделю в течение двух месяцев, почувствовали снижение уровня "плохого" холестерина.

Высокий уровень холестерина может блокировать кровеносные сосуды, что повышает вероятность сердечных проблем или инсульта.

При этом есть категория граждан, которым не рекомендуется пить томатный сок. Это касается людей с болезнями желудочно-кишечного тракта – при гастрите с повышенной кислотностью, язве желудка или двенадцатиперстной кишки томатный сок может вызвать раздражение слизистой из-за кислотности. При панкреатите сок также может быть вредным. Также не рекомендуется пить этот напиток людям с хроническими болезнями почек – из-за высокого содержания калия томатный сок может быть опасным при нарушениях работы почек. Нужно с осторожностью относиться к употреблению этого напитка аллергикам, ведь помидоры – достаточно сильный аллерген, поэтому при склонности к аллергическим реакциям его стоит избегать. Также не стоит пить томатный сок людям с камнями в желчном пузыре или почках — томатный сок может стимулировать желчеотделение, что в некоторых случаях может спровоцировать приступ. При гипертонии — соленый томатный сок содержит много натрия, что может повысить давление. В таком случае лучше выбирать несоленый вариант.

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