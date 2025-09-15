Этот популярный овощ значительно увеличивает шансы на долголетие: ученые удивили открытием

Ежедневные привычки, в частности питание, оказывают прямое влияние на наше здоровье. Правильно подобранные продукты способны не только улучшить самочувствие, но и продлить жизнь.

Как сообщает издание mdpi.com, один из таких продуктов – шпинат. Его ценность заключается в высоком содержании антиоксидантов: витамин С, лютеин и зеаксантин нейтрализуют действие свободных радикалов, уменьшают воспаление в организме и замедляют процессы старения.

Кроме того, шпинат богат нитратами, которые помогают нормализовать артериальное давление, а также фитонутриенты, снижающие риск развития некоторых видов рака. В его составе – бета-каротин, флавонолы и большое количество витамина С, обеспечивающих комплексную защиту организма.

Сегодня шпинат активно используется в кулинарии – как в свежем виде (для салатов), так и в замороженном (для полосы и горячих блюд). Он хорошо сочетается с другими овощами, фруктами, творогом и мясом.

Особенно полезен шпинат зрения: благодаря лютеину и другим биологически активным веществам он поддерживает здоровье глаз, защищает нервные клетки и снижает риск возрастных изменений, таких как дистрофия сетчатки. Это важно для тех, кто долго работает на компьютере.

Еще одно преимущество шпината – высокое содержание витамина К, способствующее укреплению костей. Также он оказывает положительное влияние на нервную систему: помогает снижать уровень стресса, поддерживает эмоциональное равновесие и нормализует обмен углеводов.

