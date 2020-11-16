Диетолог назвала осенние суперфуды, без которых точно не обойтись

В осеннюю пору можно отыскать немалое количество продуктов, в которых содержатся необходимые полезные микроэлементы. Квалифицированный диетолог Наталия Самойленко перечислила такие суперфуды.

Калина. Фото: unsplash

Так, первой в списке оказалась калина – источник витаминов А, С, Е, Р, К. Плюс, в этом продукте содержится много антиоксидантов, что способствует нейтрализации влияния свободных радикалов и торможению процессов старения, которые вызываются им. Наталия добавила, что калина благотворно влияет на наш иммунитет, предотвращает развитие аллергических реакций и даже раковых клеток, а также она очень полезна для женского здоровья.

Диетолог назвала случаи, когда употреблять данный продукт все же нежелательно:

- повышенное давление

- беременность (продукт может вызвать нарушение гормонального баланса)

- проблемы с почками или печенью

- подагра, артрит и другие заболевания суставов;

Облепиха – источник каротина, яблочной кислоты, железа, магния, марганца, кремния и других необходимых веществ. Также в ней есть фитонциды, которые помогают при воспалительных заболеваниях и простуде. Облепиха позитивно влияет на работу пищеварения и способствует выработке желудочного сока. Ее часто рекомендуют беременным, поскольку она поднимает уровень гемоглобина, избавляет от авитаминоза и является источником фолиевой кислоты.

А вот кому следует быть осторожными с этим продуктом, так это людям с острым холециститом, мочекаменной болезнью, заболеваниями печени и желчного пузыря, панкреатитом, гепатитом.

Диетолог добавила, что облепиху можно смело замораживать, и она не потеряет своих полезных свойств.

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