Женщины или мужчины: ученые выяснили, у кого чаще всего возникают сердечно-сосудистые болезни

Ученые пришли к выводу, что чаще возникают проблемы с сердцем и сосудами у женщин и этому есть важное объяснение.

Сердечно-сосудистые болезни. Фото из открытых источников

Новое исследование, представленное на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, изучало данные более 175 000 канадцев. Исследование длилось с 2009 по 2017 годы.

Участники, которые не имели в анамнезе сердечных заболеваний в начале исследования, предоставили информацию о своем питании, сне, физических нагрузках, рассказали, употребляли ли они никотин. К тому же выяснили уровень глюкозы и холестерина в крови, а также имели ли они повышенное кровяное давление или ожирение. Как известно, все факторы связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи приняли к сведению также информацию, был ли у людей инсульт, сердечный приступ, сердечная недостаточность и другие заболевания.

Женщинам, участвовавшим в исследовании, было в среднем 47 лет, а мужчинам — 50.

54% женщин по сравнению с 35% мужчин придерживались идеальной диеты (ели пять порций фруктов и овощей ежедневно), а 73% женщин по сравнению с 68% мужчин имели нормальное артериальное давление. Основное количество людей в исследовании имели допустимую норму глюкозы, но женщин было немного больше, чем мужчин — 92% по сравнению с 89%.

Однако мужчины опережают женщин только по одному показателю: физической активности. Только 70% женщин получали достаточно физических упражнений, тогда как у мужчин показатель был 73%.

Как оказалось, определенные факторы риска имели большее влияние на развитие сердечно-сосудистых болезней именно у женщин.

Доктор медицинских наук Манеш Суд сказал, что гормоны и менопауза могут влиять на риск сердечных заболеваний у женщин. До менопаузы женский организм получает защиту от эстрогенов, которые способствуют эластичности сосудов и поддерживают нормальный уровень холестерина. Но после менопаузы уровень эстрогена снижается, что повышает риск атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых проблем.

Другое исследование показало, что, если женщины выкуривают такое же количество сигарет в течение того же времени, что и мужчины, но у них на 25% больше шансов заболеть сердечными заболеваниями.

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