logo

BTC/USD

83397.32

ETH/USD

1825.44

LTC/USD

83.72

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

45.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Женщины или мужчины: ученые выяснили, у кого чаще всего возникают сердечно-сосудистые болезни
commentss НОВОСТИ Все новости

Женщины или мужчины: ученые выяснили, у кого чаще всего возникают сердечно-сосудистые болезни

Сердечно-сосудистые заболевания - одна из главных причин смертности, но есть ли разница между мужчинами и женщинами в рисках их развития

сегодня, 06:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ученые пришли к выводу, что чаще возникают проблемы с сердцем и сосудами у женщин и этому есть важное объяснение.

Женщины или мужчины: ученые выяснили, у кого чаще всего возникают сердечно-сосудистые болезни

Сердечно-сосудистые болезни. Фото из открытых источников

Новое исследование, представленное на ежегодной научной сессии Американского колледжа кардиологов, изучало данные более 175 000 канадцев. Исследование длилось с 2009 по 2017 годы.

Участники, которые не имели в анамнезе сердечных заболеваний в начале исследования, предоставили информацию о своем питании, сне, физических нагрузках, рассказали, употребляли ли они никотин. К тому же выяснили уровень глюкозы и холестерина в крови, а также имели ли они повышенное кровяное давление или ожирение. Как известно, все факторы связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследователи приняли к сведению также информацию, был ли у людей инсульт, сердечный приступ, сердечная недостаточность и другие заболевания.

Женщинам, участвовавшим в исследовании, было в среднем 47 лет, а мужчинам — 50.

54% женщин по сравнению с 35% мужчин придерживались идеальной диеты (ели пять порций фруктов и овощей ежедневно), а 73% женщин по сравнению с 68% мужчин имели нормальное артериальное давление. Основное количество людей в исследовании имели допустимую норму глюкозы, но женщин было немного больше, чем мужчин — 92% по сравнению с 89%.

Однако мужчины опережают женщин только по одному показателю: физической активности. Только 70% женщин получали достаточно физических упражнений, тогда как у мужчин показатель был 73%.

Как оказалось, определенные факторы риска имели большее влияние на развитие сердечно-сосудистых болезней именно у женщин.

Доктор медицинских наук Манеш Суд сказал, что гормоны и менопауза могут влиять на риск сердечных заболеваний у женщин. До менопаузы женский организм получает защиту от эстрогенов, которые способствуют эластичности сосудов и поддерживают нормальный уровень холестерина. Но после менопаузы уровень эстрогена снижается, что повышает риск атеросклероза, гипертонии и других сердечно-сосудистых проблем.

Другое исследование показало, что, если женщины выкуривают такое же количество сигарет в течение того же времени, что и мужчины, но у них на 25% больше шансов заболеть сердечными заболеваниями.

Читайте также на портале "Комментарии" — этот тест обнаруживает сердечные заболевания на ранней стадии.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.health.com/women-heart-disease-risk-factors-study-11706240
Теги:

Новости

Все новости