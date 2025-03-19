Эта привычка "убивает" почки: от чего стоит отказаться

Почки – это жизненно важные органы, выполняющие множество функций, включая фильтрацию отходов из крови, регулирование АД и выработку гормонов. Есть много факторов, которые могут влиять на здоровье почек, и некоторые из них могут быть связаны с привычками, которые мы считаем безвредными.

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Одной из таких привычек, вызывающих беспокойство у медицинских специалистов, является регулярное употребление чрезмерного количества нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Эти препараты, такие как ибупрофен и напроксен часто используются для снятия боли и воспаления. Однако их длительное и чрезмерное употребление может нанести вред почкам.

Как НПВП могут влиять на почки

Снижение кровотока в почках: НПВП могут сужать кровеносные сосуды, которые поставляют кровь в почки, что приводит к снижению кровотока и ухудшению функции почек.

Повреждение тканей почек: НПВП могут также повреждать ткани почек, что приводит к воспалению и рубцеванию.

Острая почечная недостаточность: В некоторых случаях чрезмерное употребление НПВП может привести к ОПН, что является серьезным состоянием, требующим немедленной медицинской помощи.

Что делать, чтобы защитить здоровье почек

Не превышайте рекомендованную дозу НПВП: Следуйте инструкциям на упаковке и не принимайте больше препарата, чем необходимо.

Не принимайте препараты в течение длительного времени: Если вы чувствуете боль или воспаление в течение длительного времени, обратитесь к врачу, чтобы найти альтернативные методы лечения.

Пейте достаточное количество воды: Употребление достаточного количества воды помогает почкам выводить отходы из организма.

Регулярно проверяйте функцию почек: Если вы принимаете НПВП в течение длительного времени или факторы риска заболевания почек, регулярно проверяйте функцию почек с помощью анализов крови и мочи.

Ограничение потребления соли: Чрезмерное потребление соли может повысить артериальное давление, что может нанести вред почкам.

Контролируйте АД: Высокое АД является одним из основных факторов риска заболевания почек.

Поддерживайте здоровый вес: Ожирение может увеличить риск заболевания почек.

Не курите: Курение может повредить кровеносные сосуды, снабжающие кровь почками.

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