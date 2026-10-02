Забудьте о высоком давлении: 7 советов, которые помогут защитить сердце

Высокое артериальное давление часто протекает без явных симптомов, однако может создавать серьезную нагрузку на сердце и сосуды.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Врач общей практики доктор Навид Асиф назвал семь простых привычек, которые могут оказать положительное влияние на показатели давления, хотя и не заменяют назначенное лечение, пишет издание Express.

ТОП-7 действенных правил для снижения давления

1. Просмотреть рацион.

Основу питания должны составлять цельные продукты, овощи и фрукты, постные белки. Доктор Асиф также советует снизить количество насыщенных жиров и отказаться от обработанных продуктов.

По его словам, средиземноморская диета, предполагающая цельные продукты, фрукты, меньше насыщенных жиров и нежирное мясо, хорошо подходит для поддержания здоровья сердца.

2. Больше двигаться в течение дня.

Для этого не обязательно проводить часы в спортзале. Врач советует выходить из автобуса на одну остановку раньше или чаще пользоваться лестницей вместо лифта.

3. Регулярно увеличивать частоту сердечных сокращений.

Следует выбирать активность, во время которой сердце бьется быстрее, а дыхание становится несколько тяжелее. Важна именно регулярность: постоянная физическая активность эффективнее редких попыток нагрузить себя максимально.

4. Уменьшать стресс и тревогу.

Во время стресса артериальное давление повышается, а хроническое напряжение может вредить здоровью. Доктор Асиф советует делать дыхательные упражнения, закрыть глаза и на время отвлечься или просто прогуляться.

"Есть доказательства того, что простые вещи помогут телу расслабиться. Для этого нужно остановиться, закрыть глаза и выполнить дыхательные упражнения или просто неторопливо прогуляться и отвлечься от стрессовой или тревожной ситуации", — отметил доктор Навид Асиф.

5. Не пренебрегать сном.

Занятость часто заставляет людей откладывать отдых, но это может влиять на регуляцию артериального давления. Поэтому врач советует сделать сон приоритетом, соблюдать вечерний распорядок и стабильное время отхода ко сну.

6. Отказаться от курения.

По словам врача, курение связано с высоким артериальным давлением и сердечно-сосудистыми заболеваниями, поэтому отказ от сигарет может положительно повлиять на здоровье.

Британский фонд сердца объясняет, что химические вещества в сигаретах делают стенки артерий липкими. Поэтому жировое вещество может накапливаться, сужая пространство для нормального кровотока.

7. Сократить употребление алкоголя.

Регулярное употребление алкоголя, по словам доктора Асифа, может со временем способствовать повышению артериального давления. Поэтому сокращение его количества оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Напомним: портал "Комментарии" писал о ежедневных привычках, ведущих к повышению артериального давления.



