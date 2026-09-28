Ці прості щоденні звички підвищують артеріальний тиск: хто у групі ризику

Високий тиск часто протікає без помітних симптомів. Водночас деякі звичні речі можуть поступово збільшувати ризик проблем із серцем і судинами.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

За даними NHS, у рідкісних випадках можуть з'являтися головний біль, погіршення зору або біль у грудях. Але єдиний спосіб дізнатися про гіпертонію — перевірити артеріальний тиск, пише видання Express.

Фахівці назвали сім повсякденних звичок і факторів, які можуть сприяти його підвищенню.

1. Надмірна кількість солі.

NHS радить дорослим споживати не більше 6 г солі на день — приблизно одну рівну чайну ложку. Причому йдеться не лише про сіль, яку люди додають самостійно. Значна її кількість уже міститься у продуктах.

Британський фонд серця серед таких продуктів називає сир, пластівці для сніданку, консервовані супи, хліб, випічку, піцу, оброблене м'ясо та соуси.

2. Поганий сон.

За даними Blood Pressure UK, проблеми зі сном пов'язують із підвищеним тиском. Зокрема, йдеться про сон менш ніж п'ять годин, безсоння та перерваний сон.

3. Куріння.

NHS зазначає, що сигарети тимчасово підвищують артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень. З часом хімічні речовини тютюну можуть сприяти закупорюванню артерій і погіршенню кровообігу.

4. Надмірне вживання алкоголю.

NHS радить для зниження тиску "не вживайте забагато алкоголю – уникайте вживання понад 14 алкогольних одиниць на тиждень на регулярній основі". Британський фонд серця попереджає, що цей фактор ризику часто недооцінюють.

5. Надлишок доданого цукру.

Цукор міститься не лише у солодощах і напоях. Його можна знайти також у хлібі, соусах, пластівцях, йогуртах, кетчупі та заправках для салатів. У дослідженні BMC Medicine за 2023 рік більша кількість доданого цукру була пов'язана з вищим ризиком серцевих захворювань та інсульту.

6. Тривалий стрес.

NHS зазначає, що постійне відчуття стресу може збільшувати ризик високого тиску. Додатково люди можуть почати частіше курити, вживати алкоголь або переїдати, що також впливає на здоров'я.

7. Низька фізична активність.

Брак руху пов'язують із вищим ризиком гіпертонії. За наведеними даними, у неактивних людей цей ризик може бути на 30–50% вищим порівняно з активними.

Лікарі попереджають, що високий тиск може збільшувати ризик серцевого нападу, захворювань нирок та інсульту. Перевірити його можна лише шляхом вимірювання артеріального тиску.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які продукти допоможуть знизити високий тиск та рівень холестерину.



