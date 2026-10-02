Забудьте про високий тиск: 7 порад, які допоможуть захистити серце

Високий артеріальний тиск часто протікає без явних симптомів, однак може створювати серйозне навантаження на серце та судини.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Лікар загальної практики доктор Навід Асіф назвав сім простих звичок, які можуть позитивно вплинути на показники тиску, хоча й не замінюють призначене лікування, пише видання Express.

ТОП-7 дієвих правил для зниження тиску

1. Переглянути раціон.

Основу харчування мають становити цільні продукти, овочі та фрукти, пісні білки. Доктор Асіф також радить зменшити кількість насичених жирів і відмовитися від оброблених продуктів.

За його словами, середземноморська дієта, яка передбачає цільні продукти, фрукти, менше насичених жирів і нежирне м’ясо, добре підходить для підтримки здоров’я серця.

2. Більше рухатися протягом дня.

Для цього не обов’язково проводити години у спортзалі. Лікар радить виходити з автобуса на одну зупинку раніше або частіше користуватися сходами замість ліфта.

3. Регулярно підвищувати частоту серцевих скорочень.

Варто обирати активність, під час якої серце б’ється швидше, а дихання стає дещо важчим. Важлива саме регулярність: постійна фізична активність ефективніша за рідкісні спроби навантажити себе максимально.

4. Зменшувати стрес і тривогу.

Під час стресу артеріальний тиск підвищується, а хронічне напруження може шкодити здоров’ю. Доктор Асіф радить робити дихальні вправи, заплющити очі та на деякий час відволіктися або просто прогулятися.

"Є докази того, що прості речі допоможуть тілу розслабитися. Для цього потрібно зупинитися, заплющити очі та виконати дихальні вправи, або просто неквапливо прогулятися та відволіктися від стресової чи тривожної ситуації", — зазначив доктор Навід Асіф.

5. Не нехтувати сном.

Зайнятість часто змушує людей відкладати відпочинок, але це може впливати на регуляцію кров’яного тиску. Тому лікар радить зробити сон пріоритетом, дотримуватися вечірнього розпорядку та стабільного часу відходу до сну.

6. Відмовитися від куріння.

За словами лікаря, куріння пов’язане з високим артеріальним тиском і серцево-судинними захворюваннями, тому відмова від сигарет може позитивно вплинути на здоров’я.

Британський фонд серця пояснює, що хімічні речовини в сигаретах роблять стінки артерій липкими. Через це жирова речовина може накопичуватися, звужуючи простір для нормального кровотоку.

7. Скоротити вживання алкоголю.

Регулярне вживання алкоголю, за словами доктора Асіфа, може з часом сприяти підвищенню кров’яного тиску. Тому скорочення його кількості позитивно впливає на серцево-судинну систему.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав про щодення звички, які ведуть до підвищення артеріального тиску.



