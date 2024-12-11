Забудете о стрессе и снизите риск проблем с сердцем: кардиолог дал важный совет

Путешествия являются одним из важнейших факторов отличного самочувствия и крепкого здоровья человека. Исследование показало, что мужчины и женщины, ежегодно путешествующие, значительно реже страдают болезнями сердца. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Huffpost.

Путешествия. Фото: из открытых источников

Исследование показало, что поездка в отпуск – это еще один способ значительно снизить риск сердечных проблем. В ходе исследования 63 работника взяли около пяти отпусков в течение 12 месяцев. У них взяли кровь, поскольку в исследовании измеряли метаболический синдром, связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В результате выяснили, что по мере того как люди проводили больше времени в отпуске, частота возникновения метаболического синдрома уменьшалась. Другими словами, больше дней отпуска может означать меньше проблем с сердцем.

"Если это сделать должным образом, путешествия могут быть очень полезны для вашего сердечного здоровья", — сказал кардиолог Брэдли Сервер.

Отмечается, что даже короткие поездки оказывают положительное влияние на самочувствие человека и уменьшают стресс. В то время как хронический стресс является значительным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку он повышает уровень кортизола, что может повысить артериальное давление, привести к воспалению и способствовать развитию атеросклероза.

Кардиолог Крис Дэвис отметил, что путешествия предлагают психологическую перезагрузку, забирая людей из их привычной среды, которая может вызвать стресс.

Он также объяснил, как релаксация и новая среда активируют парасимпатическую нервную систему. В частности, это улучшает вариабельность сердечного ритма, являющегося маркером здоровья сердца.

Уменьшение стресса может помочь здоровью сердца, снижая артериальное давления, улучшая контроль уровня сахара в крови и уменьшая воспаление в организме.

Независимо от того, идете ли вы в поход или просто прогуливаетесь, поездки часто полны физической активности. А это улучшает здоровье сердца, кровообращение, помогая контролировать артериальное давление в норме.

Регулярные аэробные упражнения укрепляют миокард, улучшают состояние эндотелия сосудов и снижают артериальное давление.

Выход из суровой повседневной жизни и сосредоточение на простоте природы может помочь снизить кровяное давление, частоту сердечных сокращений и помочь восстановить равновесие.

К тому же в некоторых туристических направлениях, таких как горы и прибрежные регионы, обычно более чистый воздух и больше кислорода, чем в городах.

Низшие уровни загрязнения воздуха помогают защитить сердце, уменьшая окислительный стресс, повреждающий клетки.

"Чистый воздух означает меньшую нагрузку на сердечно-сосудистую систему, способствуя лучшему общему здоровью сердца", — отметил врач.

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