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Является ли противовоспалительный препарат «Нимесил» жизненно необходимым при любых заболеваниях и чем его можно заменить - рассказывают врачи

Семейный врач Михаил Цюрак на своей странице в инстаграме успокоил украинцев и подготовил для них список без рецептурных обезболивающих и жаропонижающих

сегодня, 17:30
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Автор:

Белоокая Ира

Обеспокоенным украинцам не следует паниковать из-за внедрения электронного рецепта на определенный перечень лекарств с 1 апреля 2023 года. Как отмечают медики, 31 марта в аптеках массово скупили препараты с названием: нимесил, нимид, нимедар и другие. Является ли это лекарство жизненно важным и чем его можно заменить – об этом, в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак пишут "Комментарии".  

Является ли противовоспалительный препарат «Нимесил» жизненно необходимым при любых заболеваниях и чем его можно заменить - рассказывают врачи

Врачи предлагают список безрецептурных лекарств, аналогов нимесулида


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"Нимесулид – не самый сильный обезболивающий, он противопоказан при болезнях печени. Препарат рекомендован для лечения головной, зубной боли, боли в суставах и принимать его следует коротким курсом" — написал медик.

Как добавил Михаил Цюрак "Нимесил" – противопоказан детям до 12 лет. А вместо него в аптеках можно приобрести другие препараты, оказывающие жаропонижающее действие. Специально для пациентов врач подготовил список медикаментов, среди них:

"Ибупрофен (нурофен, бруфен, имет), Анальгин, Декстемп (дексибупрофен), Ацетилсалициловая кислота 500 мг, Парацетамол, Мефенаминовая кислота, Напроксен (налгезин)" – отметил врач.

Кроме того, при необходимости коротким курсом можно принять комбинированные обезболивающие. Среди них – Аскофен, Спазмалгон, Фервекс и другие. Как добавляет врач, указанные названия препаратов указаны в целях просветительской информации. Они ни в коем случае не являются рекламными предложениями или наоборот.

Напомним, "Комментарии" писали, с 1 апреля электронный рецепт стал обязательным для получения всех рецептурных лекарств, включенных в Государственный реестр лекарственных средств.

 



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