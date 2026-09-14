Вы заплатите болью: 5 привычек, от которых врачи отказались после увиденного у пациентов

Врачи и медсестры ежедневно сталкиваются с последствиями решений, которые люди принимают в обычной жизни. Некоторые случаи заставили специалистов пересмотреть собственные привычки и отказаться от действий, которые раньше казались им безобидными.

Сердечно-легочная реанимация пациента. Фото: orlobs / Pixabay

Манипуляции с шеей . Некоторые медработники отказались от мануальных манипуляций с шеей после того, как увидели их возможные последствия. Один из специалистов рассказал о пациенте, у которого после такой процедуры произошло повреждение позвоночной артерии, а затем образовался тромб, вызвавший инсульт. Другой невролог отметил, что сталкивался с тяжелыми инсультами у молодых людей после подобных процедур.

Курение во время кислородной терапии . Медики, работающие с пациентами, нуждающимися в длительном уходе, рассказывают, что регулярно видят последствия курения и других вредных привычек. Один из специалистов особенно запомнил пациента, который закурил во время кислородной терапии и столкнулся с тяжелыми последствиями. После подобных случаев медики относятся к сочетанию сигарет и кислорода крайне серьезно.

Концерты без защиты слуха . Один из специалистов решил использовать беруши на концертах после того, как увидел, с какими проблемами со слухом сталкиваются пожилые люди. Наблюдения за пациентами убедили его, что защищать слух во время пребывания в очень шумных местах разумнее, чем игнорировать воздействие громкого звука.

Регулярное употребление алкоголя . Парамедик рассказал, что в начале карьеры выпивал практически каждые выходные, однако работа с людьми в состоянии опьянения изменила его отношение к алкоголю. Он видел похмелье, травмы, семейные проблемы и другие последствия употребления спиртного. В итоге медик сначала сократил количество алкоголя, а затем полностью отказался от него.

Пренебрежение гигиеной полости рта. Стоматологический гигиенист рассказал, что во время обучения начал регулярно пользоваться зубной нитью, межзубными ершиками и ирригатором. Работа с пациентами показала ему, насколько часто люди недооценивают уход за полостью рта, поэтому он решил не пренебрегать ежедневной гигиеной и тщательнее следить за состоянием зубов и десен.

Опыт пациентов заставляет медиков иначе относиться к собственным привычкам. То, что может казаться безобидным, в некоторых случаях способно привести к серьезным последствиям.

Напомним, ранее портал "Комментарии" перечислял 15 ошибок в гигиене, которые многие совершают каждый день и даже не замечают