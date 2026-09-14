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Ви заплатите болем: 5 звичок, від яких лікарі відмовилися після побаченого у пацієнтів

Медики розповіли про звички, від яких відмовилися після того, як побачили їхні наслідки у пацієнтів

14 вересня 2026, 14:01
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Сергій Кречмаровський

Лікарі та медсестри щодня стикаються з наслідками рішень, які люди приймають у звичайному житті. Деякі випадки змусили фахівців переглянути власні звички та відмовитися від дій, які раніше здавалися їм безневинними.

Ви заплатите болем: 5 звичок, від яких лікарі відмовилися після побаченого у пацієнтів

Серцево-легенева реанімація пацієнта. Фото: orlobs / Pixabay

  • Маніпуляції з шиєю. Деякі медпрацівники відмовилися від мануальних маніпуляцій із шиєю після того, як побачили їхні можливі наслідки. Один із фахівців розповів про пацієнта, у якого після такої процедури сталося пошкодження хребетної артерії, а потім утворився тромб, який спричинив інсульт. Інший невролог зазначив, що стикався з важкими інсультами у молоді після подібних процедур.

  • Куріння під час кисневої терапії. Медики, які працюють із пацієнтами, що потребують тривалого догляду, розповідають, що регулярно бачать наслідки куріння та інших шкідливих звичок. Один із фахівців особливо запам'ятав пацієнта, який закурив під час кисневої терапії та зіткнувся з тяжкими наслідками. Після таких випадків медики ставляться до поєднання сигарет та кисню вкрай серйозно.

  • Концерти без захисту слуху. Один із фахівців вирішив використовувати беруші на концертах після того, як побачив, з якими проблемами зі слухом стикаються люди похилого віку. Спостереження за пацієнтами переконали його, що захищати слух під час перебування у дуже галасливих місцях розумніше, ніж ігнорувати вплив гучного звуку.

  • Регулярне вживання алкоголю. Парамедик розповів, що на початку кар'єри випивав практично щовихідних, проте робота з людьми у стані сп'яніння змінила його ставлення до алкоголю. Він бачив похмілля, травми, сімейні проблеми та інші наслідки вживання спиртного. У результаті медик спочатку скоротив кількість алкоголю, а згодом повністю відмовився від нього.

  • Нехтування гігієною порожнини рота. Стоматологічний гігієніст розповів, що під час навчання почав регулярно користуватися зубною ниткою, міжзубними йоржиками та іригатором. Робота з пацієнтами показала йому, наскільки часто люди недооцінюють догляд за ротовою порожниною, тому він вирішив не нехтувати щоденною гігієною і ретельніше стежити за станом зубів і ясен.

Досвід пацієнтів змушує медиків інакше ставитися до власних звичок. Те, що може здаватися безневинним, у деяких випадках може призвести до серйозних наслідків.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" перераховував 15 помилок у гігієні, які багато хто робить кожен день і навіть не помічає



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Джерело: https://www.buzzfeed.com/meganeliscomb/things-doctors-will-not-do?origin=hfspl
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