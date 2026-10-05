Врач назвал 5 простых привычек, защищающих мозг от деменции

Почти половину случаев деменции можно предотвратить или отсрочить, если влиять на факторы риска, которые можно изменить. Об этом свидетельствуют данные обширного отчета, опубликованного в журнале The Lancet в 2024 году. Врач Амир Хан назвал пять простых шагов, которые могут помочь поддерживать здоровье мозга.

Врач Амир Хан

1. Постоянно тренируйте мозг

По словам Амира Хана, обучение на протяжении всей жизни помогает формировать "когнитивный резерв". Врач советует читать, изучать иностранные языки, проходить курсы, писать и регулярно давать мозгу новые задачи. Идея состоит в том, чтобы не прекращать интеллектуальную активность даже в старшем возрасте.

2. Проверяйте слух

Утрата слуха в среднем возрасте является одним из важных факторов риска деменции, который потенциально можно изменить. Врач советует регулярно проверять слух и, при необходимости, пользоваться слуховыми аппаратами. Однако специалист отмечает, что проблемы со слухом сами по себе не означают, что у человека обязательно будет деменция.

3. Контролируйте уровень холестерина

Особое внимание следует уделять уровню "плохого" холестерина – липопротеинов низкой плотности (ЛПНП). Повышенный уровень ЛПНП связан с развитием атеросклероза и повреждением кровеносных сосудов, в частности, обеспечивающих мозг.

4. Защищайте голову от травм

Черепно-мозговые травмы могут увеличивать риск деменции. Поэтому врач рекомендует пользоваться шлемом во время езды на велосипеде, пристегиваться в автомобиле и уменьшать риск падений в повседневной жизни.

5. Откажитесь от курения

Медики также связывают курение с повышенным риском деменции. По словам Хана, отказ от этой привычки может быть полезен также и в старшем возрасте.

Таким образом, профилактика деменции во многом связана с повадками, которые одновременно помогают поддерживать общее здоровье: физическую активность мозга, слух, сосуды и безопасность. Однако важно помнить: деменция имеет разные формы и причины, а профилактические меры не дают стопроцентной гарантии.

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