Лікар назвав 5 простих звичок, які захищають мозок від деменції

Майже половину випадків деменції потенційно можна запобігти або відтермінувати, якщо впливати на фактори ризику, які можна змінити. Про це свідчать дані великого звіту, опублікованого в журналі The Lancet у 2024 році. Лікар Амір Хан назвав п’ять простих кроків, які можуть допомогти підтримувати здоров’я мозку.

Лікар Амір Хан

1. Постійно тренуйте мозок

За словами Аміра Хана, навчання протягом усього життя допомагає формувати "когнітивний резерв". Лікар радить читати, вивчати іноземні мови, проходити курси, писати та загалом регулярно давати мозку нові завдання. Ідея полягає в тому, щоб не припиняти інтелектуальну активність навіть у старшому віці.

2. Перевіряйте слух

Втрата слуху в середньому віці є одним із важливих факторів ризику деменції, який потенційно можна змінити. Лікар радить регулярно перевіряти слух і, за необхідності, користуватися слуховими апаратами. Однак фахівець зауважує, що проблеми зі слухом самі по собі не означають, що людина обов’язково матиме деменцію.

3. Контролюйте рівень холестерину

Особливу увагу варто приділяти рівню "поганого" холестерину — ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ). Підвищений рівень ЛПНЩ пов’язаний з розвитком атеросклерозу та пошкодженням кровоносних судин, зокрема тих, що забезпечують мозок.

4. Захищайте голову від травм

Черепно-мозкові травми можуть підвищувати ризик деменції. Тому лікар радить користуватися шоломом під час їзди на велосипеді, пристібатися в автомобілі та зменшувати ризик падінь у повсякденному житті.

5. Відмовтеся від куріння

Медики також пов’язують куріння з підвищеним ризиком деменції. За словами Хана, відмова від цієї звички може бути корисною також й у старшому віці.

Таким чином, профілактика деменції багато в чому пов’язана зі звичками, які одночасно допомагають підтримувати загальне здоров’я: фізичну активність мозку, слух, судини та безпеку. Однак важливо пам’ятати: деменція має різні форми та причини, а профілактичні заходи не дають стовідсоткової гарантії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що лікарка назвала 6 симптомів деменції, про які ви можете не підозрювати.