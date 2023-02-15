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ВОЗ созвала срочное совещание по поводу смертельной вспышки вируса Марбург

ВОЗ созвала группу экспертов, чтобы обсудить, как бороться с Марбургом. Вирус впервые появился в этом году в Экваториальной Гвинее и убил девять человек.

сегодня, 13:51
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Автор:

Slava Kot

В Экваториальной Гвинее вирус Марбург унес жизни девяти человек. Всемирная организация здравоохранения созвала срочное заседание группы экспертов на этот счет. Вирус Марбург — одна из самых смертоносных болезней в мире, который убивает около 90% пораженных. Человечество до сих пор не имеет лекарства против него. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.

ВОЗ созвала срочное совещание по поводу смертельной вспышки вируса Марбург

Врачи в защитных костюмах против вируса Марбурга в Африке. Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения созвала группу экспертов 14 февраля из-за очередной вспышки одного из самых опасных для человека вируса Марбург в Африке. Вирус убил девять человек в Экваториальной Гвинее и, вероятно, еще десятки заразились им. Это первая вспышка этого вируса в стране.


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"Наблюдение в этом районе было усилено", – сказал национальный представитель ВОЗ в Экваториальной Гвинее Джордж Аме.

Вирус считается более опасным, чем Эбола. По оценкам он убивает до 90% инфицированных людей. Наиболее обычным симптомом вируса Марбург является глазное кровотечение. Этот вирус входит в список ВОЗ как один из самых опасных возбудителей и может стать причиной грядущей глобальной пандемии.

Именно по этой причине было собрано заседание ВОЗ. Главной темой обсуждения стало ускорение работы над вакцинами и препаратами против вируса. Из 28 перспективных вакцин исследователи выбрали 5 наиболее приоритетных.

"Случаи поражения вирусом Марбурга редки, однако очень смертельны. Африканские фруктовые летучие мыши — естественные разносчики вируса, но они, похоже, не болеют при заражении. Когда Марбург попадает приматами, включая людей, это смертельно", — сообщает Daily Mail.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о враче, который провел эксперимент и пять лет не принимал душ.

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Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-11750097/WHO-convenes-urgent-meeting-outbreak-one-worlds-deadliest-diseases.html
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