ВОЗ созвала срочное совещание по поводу смертельной вспышки вируса Марбург

В Экваториальной Гвинее вирус Марбург унес жизни девяти человек. Всемирная организация здравоохранения созвала срочное заседание группы экспертов на этот счет. Вирус Марбург — одна из самых смертоносных болезней в мире, который убивает около 90% пораженных. Человечество до сих пор не имеет лекарства против него. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Daily Mail.

Врачи в защитных костюмах против вируса Марбурга в Африке. Фото из открытых источников

Всемирная организация здравоохранения созвала группу экспертов 14 февраля из-за очередной вспышки одного из самых опасных для человека вируса Марбург в Африке. Вирус убил девять человек в Экваториальной Гвинее и, вероятно, еще десятки заразились им. Это первая вспышка этого вируса в стране.

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"Наблюдение в этом районе было усилено", – сказал национальный представитель ВОЗ в Экваториальной Гвинее Джордж Аме.

Вирус считается более опасным, чем Эбола. По оценкам он убивает до 90% инфицированных людей. Наиболее обычным симптомом вируса Марбург является глазное кровотечение. Этот вирус входит в список ВОЗ как один из самых опасных возбудителей и может стать причиной грядущей глобальной пандемии.

Именно по этой причине было собрано заседание ВОЗ. Главной темой обсуждения стало ускорение работы над вакцинами и препаратами против вируса. Из 28 перспективных вакцин исследователи выбрали 5 наиболее приоритетных.

"Случаи поражения вирусом Марбурга редки, однако очень смертельны. Африканские фруктовые летучие мыши — естественные разносчики вируса, но они, похоже, не болеют при заражении. Когда Марбург попадает приматами, включая людей, это смертельно", — сообщает Daily Mail .

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