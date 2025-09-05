Ученые рассказали, какой продукт повышает артериальное давление: и это не соль

Повышенное артериальное давление является первопричиной многих заболеваний сердца. Ежедневный рацион может оказывать значительное влияние на уровень артериального давления.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Известно, что употребление избыточного количества соли вызывает гипертонию – средний взрослый человек потребляет до десяти раз больше рекомендуемой суточной нормы. Ученые выяснили, что избыток сахара также может иметь тот же эффект, пишет издание Daily mail.

Эксперты предупреждают, что добавленный сахар, содержащийся в ультраобработанных продуктах питания и напитках, может повысить кровяное давление, увеличивая риск сердечного приступа, инсульта и преждевременной смерти.

"Исследования показывают, что те, кто получает более четверти своих ежедневных калорий из добавленного сахара, который содержится во всем, от газированных напитков до готовых блюд, втрое чаще умирают от сердечных заболеваний", — пишет издание.

По данным врачей, хотя обе добавки могут оказывать негативное влияние на здоровье сердца, сахар имеет много хорошо задокументированных негативных последствий для организма, особенно для метаболического профиля человека. Ученые доказали связь между сахаром и метаболическим синдромом – группой проблем со здоровьем, которые повышают риск развития диабета 2 типа и других заболеваний, влияющих на сердце и кровеносные сосуды.

"Было доказано, что употребление напитков с высоким содержанием сахара, таких как газированные напитки, более восьми раз в неделю увеличивает риск развития аневризмы сердца почти на треть, а сердечной недостаточности или инсульта почти на одну пятую. Высокое кровяное давление является основным фактором риска развития аневризмы сердца — отека кровеносного сосуда, который переносит насыщенную кислородом кровь от сердца к остальному телу", — пишет издание.

Некоторые исследователи также предположили, что добавленный сахар может увеличить уровень мочевой кислоты. Ее влияние на организм может приводить к повышению артериального давления.

Проблема в том, что высокое давление не вызывает характерных симптомов, поэтому врачи отмечают необходимость своевременной проверки. Выявление проблемы на ранних стадиях поможет избежать серьезных заболеваний.

