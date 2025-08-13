ТОП-5 способов, как облегчить боль в желудке без лекарств

Боль в желудке может иметь различные причины. И хотя существуют различные лекарства для борьбы с этим состоянием, иногда достаточно простых домашних средств, чтобы облегчить дискомфорт. Есть 5 простых способов облегчить боль в желудке без дорогих лекарств.

Боль в желудке. Фото: из открытых источников

Первый способ – пейте воду. Для эффективного пищеварения и усвоения питательных веществ организму нужна вода. Обезвоживание затрудняет пищеварение, что увеличивает вероятность расстройства желудка. Кроме того, употребление воды может помочь уменьшить изжогу.

Общепринятая норма, согласно данным Академии питания и диетологии, — восемь стаканов по 250 мл в день, но индивидуальные потребности в воде могут варьироваться.

Второй способ – не ложитесь после приема пищи. Отказ от лежания после приема пищи может предотвратить превращение расстройства пищеварения в изжогу.

В горизонтальном положении желудочная кислота с большей вероятностью может попасть обратно в пищевод, что вызывает неприятные ощущения. Поэтому людям с расстройством желудка следует избегать лежания или сна в течение по крайней мере нескольких часов, пока дискомфорт не пройдет.

Третий способ – используйте имбирь. Он помогает уменьшить тошноту и рвоту, что было подтверждено исследованиями Trusted Source, в частности у беременных женщин и людей, проходящих химиотерапию. Добавляйте имбирь в блюда, пейте его в виде чая, чтобы облегчить состояние.

Четвертый способ – диета BRAT. Врачи могут рекомендовать диету BRAT (бананы, рис, яблочное пюре, тосты) людям с диареей. Эти продукты являются мягкими, не содержат веществ, которые раздражают желудок или кишечник. К тому же, они богаты питательными веществами, такими как калий и магний, которые теряются во время диареи и рвоты.

Пятый способ – избегайте курения и алкоголя. Курение и алкоголь могут вызвать расстройство пищеварения и другие гастроинтестинальные заболевания, такие как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ).

Отказ от этих привычек улучшает качество жизни и снижает риск развития серьезных болезней.

