Секрет здоровья и долголетия: какие ТОП-5 продуктов должны есть мужчины в возрасте 50+

После 50 лет организм мужчины требует особого внимания к питанию, чтобы поддерживать здоровье, энергию и предотвращать хронические заболевания.

Еда. Фото: из открытых источников

Итак, на первом месте топовых продуктов – сардины. Доктор философии Сту Филлипс рассказал, что сардины – это рыбные консервы, которые являются одними из самых питательных продуктов, поскольку одна банка весом 75 г содержит аж 18 г белка. Они также богаты омега-3, витамином D, витамином B12, кальцием и калием. Все это питательные вещества, которые особенно важны для людей с возрастом.

На втором месте творог. Один стакан творога содержит приблизительно 25 г белка, что делает его отличным дополнением к завтраку, перекусам или даже в качестве ночного перекуса.

Диетолог Дана Уайт рассказала, что такой продукт может помочь восстановиться и способствовать росту мышц. Он богат казеином — тип белка, который характеризуется медленным пищеварением и усвоением. К тому же казеин перед сном способствует восстановлению мышц.

На третьем месте яйца. Это настоящий кладезь питательных веществ, ведь всего в двух содержится 12 г высококачественного белка. Продукт имеет высокий аминокислотный состав и считаются одним из самых биодоступных источников белка.

Они также являются хорошим источником других жизненно важных питательных веществ, таких как холин, лютеин изеаксантин, которые важны для здоровья глаз и мозга, а также витаминов A, B12, D, E и K.7 К тому же яйца — это универсальный продукт, ведь их можно есть на завтрак, обед и ужин.

На четвертой позиции – бобовые. Этот продукт – один из самых недооцененных. Бобовые, такие как фасоль и чечевица, являются неизвестными героями питания. Они обладают противовоспалительными свойствами и высоким содержанием клетчатки, около 7 г в полстакана, что помогает поддерживать здоровье сердца и кишечника.

Кроме того, бобовые являются отличным источником растительного белка, обеспечивая около восьми граммов белка на полстакана. Чтобы увеличить содержание белка и клетчатки, попробуйте добавлять фасоль или чечевицу к блюдам с мясом.

На пятом месте – молоко. Этот продукт часто недооценивают, особенно мужчины старше 50 лет, но это богатый питательными веществами вариант. Примерно 3,4 г белка приходится на 100 мл молока, обеспечивает простой способ получения дополнительного белка, кальция, фосфора и витамина D, которые поддерживают здоровье мышц и костей.

Если вы не любите просто пить молоко отдельно, попробуйте добавить его в кофе, хлопья, смузи или протеиновые коктейли. Тем, кто не переносит лактозу или предпочитает растительное молоко, стоит выбрать без лактозы или соевое.

Читайте также на портале "Комментарии" — персик или нектарин: какой фрукт полезнее для здоровья.



