Персик или нектарин: какой фрукт полезнее для здоровья

Внешне нектарины и персики очень похожи и на вкус они почти одинаковы, но по содержанию полезных веществ между ними все же есть разница.

Персик и нектарин. Фото: из открытых источников

В 100 г персиков и нектарин содержится: калорий — 46 и 43; белок — 1 г в обоих фруктах; углеводы — 9,8 г и 9,4 г; клетчатка — 1,5 г в обоих; витамин А — 24 мкг и 21 мкг; витамин С — 4,1 мкг и 2,9 мкг; калий — 122 мкг и 131 мкг; ниацин — 0,8 мкг и 1,1 мкг; магний – 8 мкг и 8,8 мкг; фосфор — 22 мкг и 26 мкг.

Персики и нектарины являются отличными источниками пищевых волокон. В частности, влияние на организм следующее: улучшенное пищеварение, сниженное артериальное давление, сниженный уровень липидов, уменьшение общего воспаления, стабилизированный уровень сахара в крови.

Окислительный стресс считается важным основным фактором, способствующим развитию нескольких распространенных заболеваний, включая диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания и некоторые виды рака.

Повышенный уровень антиоксидантов в персиках способствует защите организма смертности от болезней.

Если вам важно антиоксидантное действие и мягкий вкус, то отдавайте свое предпочтение персику. Чтобы получить больше витамина C, меньше калорий и гладкую кожуру – покупайте нектарин.

Лучше всего — чередовать или сочетать оба для максимального разнообразия и пользы.

Если же говорить о том, как часто есть эти фрукты, то идеальным будет вариант – 2-4 раза в неделю. Этого вполне достаточно для получения пользы, не перегружая организм фруктозой.

Если вы активно двигаетесь, занимаешься спортом или имеете повышенную потребность в энергии — можно есть по 1 плоду почти каждый день. При проблемах с уровнем сахара в крови (предиабет, диабет) — лучше ограничить потребление и сочетать с белками или жирами (например, с йогуртом, орехами).

Читайте также на портале "Комментарии" — медики рассказали, кому нельзя есть персики.



