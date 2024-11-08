Самые редкие болезни, эффективного лечения которых пока не нашли

В мире существует множество редких заболеваний, поражающих лишь небольшую часть населения. Из-за их редкости ученые встречают трудности в изучении причин и поиска эффективных методов лечения, сообщает портал “Комментарии”.

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Синдром Каменного Человека, или Fibrodysplasia Ossificans Progressiva (FOP), является одним из самых редких генетических заболеваний, поражающих примерно одного человека на два миллиона. Это заболевание приводит к постепенному превращению мышц, сухожилий и других соединительных тканей в кость. Процесс начинается с шеи и плеч и постепенно распространяется на нижнюю часть тела. Пациенты с FOP могут потерять способность двигаться после незначительных травм, поскольку любое повреждение тканей стимулирует рост костей. К сожалению, сегодня не существует эффективного лечения для этого заболевания, и любые хирургические вмешательства могут лишь ухудшить состояние пациента.

Синдром Алисы в Стране Чудес (AIWS) является редким неврологическим расстройством, влияющим на восприятие размеров и форм тела и окружающих объектов. Пациенты могут чувствовать, что их части тела изменяют размеры, а объекты вокруг них выглядят больше или меньше, чем они на самом деле. Этот синдром также может вызвать искажение времени и осязания. Причины AIWS до сих пор неизвестны, и сегодня не существует эффективного лечения этого заболевания.

Прогерия, или синдром Гатчинсона-Гилфорда, является редким генетическим заболеванием, вызывающим быстрое старение у детей. Симптомы включают облысение, задержку роста, жесткость суставов и сердечно-сосудистые проблемы. Средняя продолжительность жизни пациентов с прогерией составляет около 13 лет. Хотя некоторые лекарства, такие как лонафарниб, показали определенные улучшения в клинических испытаниях, полное лечение для этого заболевания пока не найдено.

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