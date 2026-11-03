Риск деменции возрастает на 48%: ученые назвали привычку, которую многие считают полезной

Дневной сон кажется безобидной привычкой, а для многих пожилых людей он даже становится способом восстановить силы. Однако новое исследование выявило связь между частой дремотой днем и повышенным риском деменции. Ученые предполагают, что такая сонливость может быть одним из сигналов изменений в работе мозга.

Дневной сон пожилого человека. Фото: Pixabay / pisauikan

Исследователи проанализировали данные 995 американцев в возрасте от 65 лет, у которых в начале наблюдения не было признаков деменции. За участниками следили в среднем пять лет. За это время у 417 человек, то есть примерно у 42%, выявили возможную или вероятную деменцию.

После учета возраста, пола, образования, курения, индекса массы тела, состояния здоровья и особенностей ночного сна ученые заметили существенную разницу. У тех, кто дремал ежедневно или почти ежедневно, показатель развития деменции был на 48% выше, чем у людей, которые редко или никогда не спали днем. Непроизвольное засыпание также связали с ростом показателя на 39%. А короткий дневной сон продолжительностью до 30 минут — с повышением на 40%.

В то же время эти результаты не доказывают, что именно дневной сон вызывает деменцию. По словам исследователей, частая дремота может быть не причиной, а ранним маркером изменений в мозге. Связь может работать и в обе стороны: ухудшение здоровья мозга способно усиливать сонливость, а проблемы с ночным сном — заставлять человека чаще дремать днем.

Ученые подчеркивают, что нужны дополнительные исследования, чтобы выяснить механизм этой связи. Подобные закономерности выявили также в отношении ухудшения памяти. Поэтому сама привычка немного поспать днем — не повод для паники, но заметное увеличение дневной сонливости в пожилом возрасте стоит обсудить с врачом.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что аспирин может снизить риск деменции на 70%: ученые выявили важный нюанс