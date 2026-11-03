logo_ukra

BTC/USD

77846

ETH/USD

2290.32

USD/UAH

45.67

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Здоров'я Захворювання та лікування Ризик деменції зростає на 48%: вчені назвали звичку, яку багато хто вважає корисною
commentss НОВИНИ Всі новини

Ризик деменції зростає на 48%: вчені назвали звичку, яку багато хто вважає корисною

Дослідження виявило несподіваний зв'язок між звичкою дрімати вдень і погіршенням когнітивного здоров'я людей похилого віку

3 листопада 2026, 23:33
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Сергій Кречмаровський

Денний сон здається нешкідливою звичкою, а для багатьох людей похилого віку він навіть стає способом відновити сили. Однак нове дослідження виявило зв'язок між частим дріманням удень і підвищеним ризиком деменції. Науковці припускають, що така сонливість може бути одним із сигналів змін у роботі мозку.

Ризик деменції зростає на 48%: вчені назвали звичку, яку багато хто вважає корисною

Денний сон літньої людини. Фото: Pixabay / pisauikan

Дослідники проаналізували дані 995 американців віком від 65 років, які на початку спостереження не мали ознак деменції. За учасниками стежили в середньому п'ять років. За цей час у 417 людей, тобто приблизно у 42%, виявили можливу або ймовірну деменцію.

Після врахування віку, статі, освіти, куріння, індексу маси тіла, стану здоров'я та особливостей нічного сну вчені помітили суттєву різницю. У тих, хто дрімав щодня або майже щодня, показник розвитку деменції був на 48% вищим, ніж у людей, які рідко або ніколи не спали вдень. Мимовільне засинання також пов'язали зі зростанням показника на 39%. А короткий денний сон тривалістю до 30 хвилин — із підвищенням на 40%.

Водночас ці результати не доводять, що саме денний сон спричиняє деменцію. За словами дослідників, часте дрімання може бути не причиною, а раннім маркером змін у мозку. Зв'язок може працювати і в обидва боки: погіршення здоров'я мозку здатне посилювати сонливість, а проблеми з нічним сном — змушувати людину частіше дрімати вдень.

Науковці наголошують, що потрібні додаткові дослідження, аби з'ясувати механізм цього зв'язку. Подібні закономірності виявили також щодо погіршення пам'яті. Тож сама звичка подрімати не є приводом для паніки, але помітне збільшення денної сонливості в літньому віці варто обговорити з лікарем.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" писав про те, що аспірин може знизити ризик деменції на 70%: вчені виявили важливий нюанс



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.sciencealert.com/the-links-between-napping-and-dementia-may-go-further-than-we-realized
Теги:

Новини

Всі новини