Аспирин может снизить риск деменции на 70%: учёные обнаружили важный нюанс

Один из самых распространённых препаратов в мире может быть связан со значительно более низким риском деменции, но речь идёт далеко не обо всех людях. Учёные установили, что эффект аспирина может зависеть от генетических особенностей, связанных с количеством тромбоцитов в крови.

Аспирин и другие препараты могут иметь неожиданное влияние на здоровье. Фото: Engin Akyurt / Pexels

Как аспирин может влиять на риск деменции

Исследователи проанализировали данные более 13 500 участников масштабного исследования ASPREE. Среди людей, входивших в верхние 20% по генетическому показателю, связанному с количеством тромбоцитов, деменция развилась примерно у 3,3% участников, получавших плацебо. В группе, принимавшей низкую дозу аспирина, этот показатель составил около 1%. Это соответствует примерно на 70% более низкому относительному риску.

В то же время исследователи не утверждают, что аспирин влияет на всех людей. Предварительные результаты ASPREE не показали общего снижения риска деменции или когнитивных нарушений у людей, принимавших ежедневно низкие дозы препарата.

Есть важная оговорка

В новом анализе выявили и потенциально серьезный нюанс. В той же генетической группе значительные кровотечения при приёме аспирина возникали примерно вдвое чаще. Такие осложнения зафиксировали у 4,4% участников из группы аспирина против 2,1% среди получавших плацебо.

Почему препарат может давать такой эффект именно у определённой группы людей, пока окончательно не установлено. Авторы предполагают, что немаловажную роль может играть биология тромбоцитов.

Учёные отмечают, что результаты нуждаются в подтверждении в дальнейших исследованиях. Поэтому полученные данные не означают, что людям следует самостоятельно начинать принимать аспирин для профилактики деменции. Из-за риска серьёзных кровотечений решение о длительном приёме препарата следует обсуждать с врачом.

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