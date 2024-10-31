Распространенные продукты, которые "убивают" сердце

Сердечно-сосудистые заболевания являются одной из ведущих причин смертности в мире. Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья. Некоторые продукты могут значительно повысить риск развития сердечных заболеваний, сообщает портал "Комментарии".



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Обработанное мясо, такое как колбасы, сосиски, бекон и салями, содержит высокие уровни насыщенных жиров и соли. Высокое содержание соли повышает АД, что заставляет сердце работать тяжелее. Насыщенные жиры повышают уровень "плохого" холестерина (LDL), что может привести к образованию бляшек в сосудах и увеличить риск сердечного приступа или инсульта.

Красное мясо, такое как говядина, свинина и баранина, также содержит высокие уровни насыщенных жиров. Исследования показывают, что регулярное потребление красного мяса может увеличить риск сердечных заболеваний и диабета.

Сладкие напитки, такие как газированные напитки и фруктовые соки с добавленным сахаром, содержат большое количество сахара, что может привести к набору веса, ожирения, диабета 2 типа и повышенному риску сердечных заболеваний.

Выпечка, такая как печенье, торты и кексы обычно содержит много добавленного сахара и насыщенных жиров. Эти ингредиенты могут привести к набору веса и повышению уровня триглицеридов, что увеличивает риск сердечных заболеваний. Белая мука, часто используемая в выпечке, может быстро повышать уровень сахара в крови.

Продукты из белой муки, такие как белый хлеб, рис и макароны, не содержат полезных волокон, витаминов и минералов. Они быстро превращаются в сахар в организме, что может привести к набору веса и повышению риска сердечных заболеваний.

Жареные продукты, такие как картофель фри, чипсы и жареное мясо, содержат трансжиры, которые являются одними из самых вредных для сердца. Трансжиры повышают уровень "плохого" холестерина (LDL) и снижают уровень "хорошего" холестерина (HDL), что может привести к образованию бляшек в сосудах.

Чрезмерное употребление алкоголя может повысить АД, способствовать набору веса и повысить риск сердечных заболеваний.

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