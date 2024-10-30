Распространенные продукты, которые "убивают" почки

Почки играют немаловажную роль в фильтрации крови и выведении токсинов из организма. Однако некоторые продукты могут негативно влиять на их функционирование, особенно если употреблять их в больших количествах или регулярно, сообщает портал "Комментарии".



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Обработанные мясные продукты, такие как колбасы, сосиски, бекон и копченость, содержат большое количество соли и консервантов. Чрезмерное потребление соли может привести к повышению АД, что является одним из основных факторов риска развития хронической болезни почек.

Газированные напитки, особенно содержащие фосфорную кислоту, могут вызвать повреждение почек. Фосфорная кислота используется для придания напиткам кислого вкуса, но также может способствовать образованию камней в почках и снижению их функции.

Продукты, богатые калием, такие как бананы, авокадо и помидоры, могут быть вредными для людей с хронической болезнью почек. Почки не могут эффективно выводить избыток калия из организма, что может привести к гиперкалиемии – состоянию, угрожающему жизни.

Продукты с высоким содержанием фосфора. Фосфор содержится в большом количестве в молочных продуктах, орехах и некоторых видах рыбы. Чрезмерное потребление фосфора может привести к кальцификации сосудов и снижению функции почек.

Чрезмерное употребление алкоголя может привести к обезвоживанию и повышению АД, что негативно влияет на почки. Кроме того, алкоголь может вызвать повреждение печени, дополнительно нагружающей почки.

Некоторые исследования показывают, что искусственные подсластители, такие как аспартам и сахарин могут негативно влиять на функцию почек при длительном употреблении.

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