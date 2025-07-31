Раскрыта шокирующая правда об инсульте: причина заболевания удивит каждого

Американские ученые из Университета Сан-Диего предупреждают: чем больше времени пожилые люди проводят в сидячем положении, в частности перед телевизором, тем выше риск развития инсульта. В частности, каждый дополнительный час малоподвижности после 60 лет может повысить вероятность инсульта на 14%.

Фото: из открытых источников

Наиболее тревожны данные о тех, кто проводит в пассивном состоянии более 13 часов в сутки. В таких случаях угроза инсульта возрастает уже на 44% по сравнению с сидящими не более 11 часов. Ученые отмечают, что наиболее типичными формами бездействия в пожилом возрасте является просмотр телевидения, чтения или длительный отдых на диване.

Такой образ жизни оказывает негативное влияние на работу сердца и сосудов: снижается тонус, замедляется оборот крови, а в артериях накапливаются жировые бляшки, что непосредственно ведет к повышению риска ишемического инсульта.

Впрочем, исследователи отмечают, что риск можно существенно снизить благодаря ежедневной умеренной физической активности. В частности, не менее 25 минут в день пешей ходьбы или езды на велосипеде способны снизить вероятность инсульта почти на 40%.

Специалисты советуют людям в возрасте обратить внимание на уменьшение времени, проведенного сидя, и постепенно увеличивать физическую нагрузку. Регулярная двигательная активность способствует нормализации АД, улучшению обмена веществ и уменьшению уровня холестерина.

Это исследование еще раз напоминает о том, что даже в почтенном возрасте забота об активности означает заботу о здоровье и долголетии.

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