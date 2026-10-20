Пять симптомов инфаркта, которые могут спутать с тревогой: на что обратить внимание

Сильная одышка, тошнота или непонятное ощущение, что с организмом что-то не так, могут показаться последствиями стресса. Однако иногда за такими симптомами скрывается сердечный приступ. Врач, специализирующаяся на женском здоровье, предостерегла: жалобы женщин на опасные симптомы нередко списывают на тревожность, из-за чего можно потерять драгоценное время.

Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото

Как сообщает издание Mirror, доктор Нигар Ариф обратила внимание на проблему распознавания сердечных приступов у женщин. Она объяснила, что многие привыкли представлять инфаркт как внезапную сильную боль в груди, однако проявления могут быть менее очевидными.

Пять симптомов сердечного приступа, которые нельзя игнорировать

Врач Ариф назвала пять тревожных признаков, на которые женщинам следует обращать внимание:

Непонятная одышка. Если становится тяжело дышать без очевидной причины, не следует автоматически объяснять это волнением или усталостью. Тоска, которая не проходит. Длительное чувство тошноты может быть одним из проявлений сердечного приступа. Тупая боль в спине. Особого внимания требует боль между лопатками, которая может распространяться к челюсти. Ощущение, что что-то серьезно неверно. Необычное ухудшение самочувствия без понятной причины не следует оставлять без внимания. Симптомы, похожие на грипп. Такое состояние может оказаться не только нормальным недомоганием, поэтому важно учитывать другие симптомы и общее самочувствие.

По словам врача, эти проявления могут быть менее очевидными, чем привычный образ сердечного приступа, из-за чего их легче пропустить или ошибочно связать со стрессом.

Отличаются ли симптомы инфаркта у женщин и мужчин

Британский фонд сердца отмечает, что утверждение о принципиально разных симптомах сердечного приступа у женщин и мужчин является мифом. Признаки могут отличаться от человека к человеку, но нет симптомов, которые чаще всего возникают у женщин, чем у мужчин.

В то же время ошибочное представление об инфаркте как исключительно мужской проблеме может мешать вовремя распознать опасность. По данным фонда, задержка с диагностикой увеличивает риск неблагоприятных последствий.

Среди наиболее распространенных признаков сердечного приступа:

- внезапная постоянная боль или дискомфорт в груди,

- ощущение давления или сжатия.

Боль может распространяться на руку, шею, челюсть, спину или живот. Также возможны тошнота, потливость, головокружение и одышка.

Если есть подозрение на сердечный приступ, нельзя ожидать, пока симптомы пройдут сами, или объяснять их только тревогой. Необходимо немедленно вызвать экстренную медицинскую помощь. Даже если проявления не похожи на типичный инфаркт, промедление может оказаться опасным.

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