П’ять симптомів інфаркту, які можуть сплутати з тривогою: на що звернути увагу

Сильна задишка, нудота або незрозуміле відчуття, що з організмом щось не так, можуть здаватися наслідками стресу. Проте іноді за такими симптомами ховається серцевий напад. Лікарка, яка спеціалізується на жіночому здоров’ї, застерегла: скарги жінок на небезпечні симптоми нерідко списують на тривожність, через що можна втратити дорогоцінний час.

Проблеми з серцем. Ілюстративне фото

Як повідомляє видання Mirror, докторка Нігар Аріф звернула увагу на проблему розпізнавання серцевих нападів у жінок. Вона пояснила, що багато людей звикли уявляти інфаркт як раптовий сильний біль у грудях, однак прояви можуть бути менш очевидними.

П’ять симптомів серцевого нападу, які не можна ігнорувати

Лікарка Аріф назвала п’ять тривожних ознак, на які жінкам варто звертати увагу:

Незрозуміла задишка. Якщо стає важко дихати без очевидної причини, не варто автоматично пояснювати це хвилюванням або втомою. Нудота, яка не минає. Тривале відчуття нудоти також може бути одним із проявів серцевого нападу. Тупий біль у спині. Особливої уваги потребує біль між лопатками, який може поширюватися до щелепи. Відчуття, що щось серйозно не так. Незвичне погіршення самопочуття без зрозумілої причини не слід залишати без уваги. Симптоми, схожі на грип. Такий стан може виявитися не лише звичайним нездужанням, тому важливо враховувати інші симптоми та загальне самопочуття.

За словами лікарки, ці прояви можуть бути менш очевидними, ніж звичний образ серцевого нападу, через що їх легше пропустити або помилково пов’язати зі стресом.

Чи відрізняються симптоми інфаркту в жінок і чоловіків

Британський фонд серця наголошує, що твердження про принципово різні симптоми серцевого нападу в жінок і чоловіків є міфом. Ознаки можуть відрізнятися від людини до людини, але немає симптомів, які загалом частіше виникають у жінок, ніж у чоловіків.

Водночас хибне уявлення про інфаркт як виключно чоловічу проблему може заважати вчасно розпізнати небезпеку. За даними фонду, затримка з діагностикою підвищує ризик несприятливих наслідків.

Серед найпоширеніших ознак серцевого нападу:

- раптовий постійний біль або дискомфорт у грудях,

- відчуття тиску чи стискання.

Біль може поширюватися на руку, шию, щелепу, спину або живіт. Також можливі нудота, пітливість, запаморочення та задишка.

Якщо є підозра на серцевий напад, не можна чекати, поки симптоми минуть самі, або пояснювати їх лише тривогою. Необхідно негайно викликати екстрену медичну допомогу. Навіть якщо прояви не схожі на типовий інфаркт, зволікання може бути небезпечним.

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