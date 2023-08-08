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После укуса кота у мужчины из Великобритании обнаружили неизвестную ранее инфекцию

Британец пострадал от укуса бродячего кота. Врачи обнаружили в инфицированных тканях новый вид опасных бактерий.

сегодня, 13:05
Автор:
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Slava Kot
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Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Emerging Infectious Diseases, описывает случай 48-летнего британца, который после укуса бродячего кота заразился неизвестной ранее бактериальной инфекцией.

После укуса кота у мужчины из Великобритании обнаружили неизвестную ранее инфекцию

Мужчина в Великобритании заразился неизвестной инфекцией после укуса кота. Фото из открытых источников

Британец обратился в больницу с многочисленными ранами и отеками на руке после агрессивного поведения бродячего кота, который на него напал. Мужчине промыли руку и лечили от возможных инфекций с использованием ряда антибиотиков, после чего выписали из больницы.


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Через 24 часа британец вернулся в больницу и пожаловался на инфекцию в двух пальцах. Врачи удалили хирургическим путем поврежденную ткань, промыли раны и дали другие три антибиотика. Это сработало и мужчина поправился.

Впоследствии врачи проанализировали пораженные части пациента и обнаружили геном бактерии, который не совпадал ни с одним из ранее зарегистрированных штаммов. Исследователи установили, что бактерия принадлежит роду Globicatella, однако отличается от родственных штаммов и является отдельным и ранее неописанным видом.

Исследователи, проанализировавшие случай, заявили, что коты могут быть резервуарами неизвестных патогенов и потенциальных зоонозных инфекций, которые могут переходить от животных к людям.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британские ученые начали разработку вакцины против "болезни X". Эта вакцина будет попыткой остановить будущие пандемии, возникающие из-за опасных животных вирусов.

Также "Комментарии" писали об исследователях, которые выяснили максимально возможное время жизни человека. В настоящее время установлено, что самый старый человек на планете прожил более 120 лет.



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Источник: https://www.independent.co.uk/news/science/cat-bite-nhs-infection-b2389244.html
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