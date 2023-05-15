«Перепутали с ликером»: На Львовщине двое мужчин чуть не погибли, после употребления антифриза

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "24 канал".

"Опасное застолье". Иллюстративное фото

На днях во Львовскую областную клиническую больницу "скорая" доставила 51-летнего жителя Золочевского района. Из-за критического состояния пациента его поместили в реанимационное отделение и сразу взяли на диализ.

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Как выяснилось, сначала пациент выпивал водку, а позже, перепутав антифриз с ликером – напился его. С тех пор прошло более 12 часов. Мужчину долгое время держали на диализе, пока ему не стало легче.

Придя в себя, пациент рассказал, что "употреблял" не сам, а с 71-летним товарищем.

Врачи стали бить тревогу и искать пациента, в районной больнице по месту жительства. Их догадки подтвердились, мужчину госпитализировали туда с подозрением на инсульт. Однако он не подтвердился. По согласию родных его перевезли в областную больницу. С момента употребления прошло уже 24 часа. Медикам пришлось вытаскивать пациента, чуть ли не с того света. Выжить ему помог спирт, которого тот напился, после употребления "ликера", что подействовало как антидот.

Пострадавшим от столь "опасного застолья" удалось спасти почки. Их уже выписали из больницы. Однако они до сих пор находятся под наблюдением врачей.

Как писали "Комментарии", — впервые в истории украинской медицины: во Львове провели уникальную операцию и спасли сразу четырех человек. Историческое событие в стенах одной больницы: впервые в Украине выполнили успешную трансплантацию сразу двух органов одному пациенту: поджелудочная железа- почка . И одномоментно пересадили легкие, сердце и печень еще трем людям.