Названы продукты, которые приводят к аппендициту

Аппендицит – это воспаление аппендикса. Заболевание часто возникает внезапно и нуждается в немедленном хирургическом вмешательстве. Эта болезнь каждый год возникает у миллионов людей. Специалисты отмечают, что нет одного продукта, влияющего на развитие воспаления, однако указывают на наиболее опасные пищевые привычки.

Аппендицит. Иллюстративное фото

Какие продукты опасны

Среди наиболее опасных для здоровья аппендикса специалисты называют следующие продукты:

Обработанное мясо – колбасы, сосиски, бекон. Они содержат консерванты и трансжиры, способствующие воспалению.

Жареная еда: картофель фри, чипсы, курица во фритюре. Эти продукты замедляют пищеварение и могут привести к закупорке аппендикса.

Сладости и рафинированные углеводы: торты, печенье, газированные напитки. Они изменяют микрофлору кишечника, способствуя размножению патогенных микробов.

Молочные продукты с высоким содержанием лактозы: у людей с непереносимостью лактозы могут вызывать вздутие, запоры и воспаление.

Как возникает и развивается аппендикс

Аппендицит влечет за собой блокирование просвета аппендикса. Такое состояние может возникать из-за каловых масс, лимфоидной ткани или посторонних частиц. Главной угрозой называют рацион с низким содержанием клетчатки. Это способствует запорам, что повышает давление в кишечнике и риск закупорки аппендикса.

Как минимизировать риск развития аппендицита

Чтобы избежать воспаления аппендикса, специалисты советуют пересмотреть рацион и употреблять:

Овощи и фрукты с высоким содержанием клетчатки: брокколи, яблоки, морковь, ягоды.

Цельнозерновые продукты: овсянка, коричневый рис, киноа.

Ферментируемые продукты: йогурт, кефир, кимчи. Они поддерживают здоровую микрофлору.

Вода: достаточное потребление жидкости предотвращает запоры.

Напомним: портал "Комментарии" писал о распространенной привычке, которая "убивает почки".



