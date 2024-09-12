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Названа причина №1 преждевременной смертности украинцев: как уменьшить риски

Правильное питание является одним из важнейших факторов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

сегодня, 16:52
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Амбарцумян Анна

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются основной причиной преждевременной смертности среди украинцев. Инфаркты, инсульты, артериальная гипертензия и другие болезни сердца и сосудов вызывают около 64% летальных исходов в стране, причем наиболее уязвимой группой являются мужчины трудоспособного возраста. Об этом сообщает Одесский областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Названа причина №1 преждевременной смертности украинцев: как уменьшить риски

Врач. Фото из открытых источников

Тревожной тенденцией является то, что ССЗ все чаще диагностируется у молодежи, и сейчас эти заболевания могут поражать как 50-летних, так и 25-летних.

В то же время предотвратить развитие ССЗ возможно. Здоровье сердца зависит от повседневных решений. Вот несколько шагов для поддержки сердечно-сосудистой системы:

  • Отказ от курения и использование электронных сигарет

  • Ограничение или избегание употребления алкоголя

  • Сбалансированное питание и здоровый рацион

  • Регулярная физическая активность

Регулярные обследования у семейного врача и избегание вредных привычек помогут вовремя предотвратить риск ССЗ. В нынешней ситуации войны важно особенно заботиться о своем здоровье, ведь это поможет снизить уровень стресса и поддержать позитивный настрой.


Правильное питание является одним из важнейших факторов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Выбирая продукты, богатые полезными веществами, вы можете значительно снизить риск развития таких заболеваний.

Вот список продуктов, которые рекомендуется употреблять для здоровья:

Растительные продукты:

  • Овощи и фрукты: Особенно полезны ягоды, цитрусовые, зеленые овощи (шпинат, капуста), помидоры, морковь. Они богаты витаминами, минералами и антиоксидантами, которые помогают укрепить сосуды и снизить уровень вредного холестерина.

  • Бобовые: Чечевица, фасоль, горох – источник клетчатки, белка и других полезных веществ. Они помогают снизить уровень сахара в крови и улучшают работу сердца.

  • Орехи и семена: Миндаль, грецкие орехи, семена льна и чиа – богаты ненасыщенными жирными кислотами, которые снижают уровень вредного холестерина.

  • Цельнозерновые продукты: Хлеб, макароны, крупы из цельнозерновой муки содержат много клетчатки, витаминов и минералов.

  • Оливковое масло: Источник мононенасыщенных жирных кислот, полезных для сердца.

Каких продуктов следует избегать:

  • Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров: жирное мясо, молочные продукты с высоким содержанием жира, сливочное масло, пальмовое масло.

  • Продукты с высоким содержанием трансжиров: маргарин, фаст-фуд, готовые блюда.

  • Продукты с высоким содержанием соли: Сладости, соленые закуски, консервы.

  • Продукты с высоким гликемическим индексом: белый хлеб, сахар, сладкие газированные напитки.

Напомним, курильщикам грозят не только болезни легких, но и ампутация конечностей . Дело в том, что токсичные элементы, попадающие из табачного дыма в организм, приводят к сужению сосудов и ухудшению кровообращения, в частности в конечностях.



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Источник: https://www.facebook.com/oolcmoz/videos/497281263171694
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