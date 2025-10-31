Мигрень значительно коварнее, чем считалось: приведенные факты шокируют

Мигрени – проблема, с которой сталкиваются миллионы людей. Обычно все знают, что головная боль может быть спровоцирована стрессом, курением, чрезмерным количеством кофе или резкими изменениями температуры. Однако существуют менее очевидные факторы, которые часто не обращают внимания, но они также способны спровоцировать нападение.

Фото: из открытых источников

Одним из таких факторов есть сильные запахи. Даже приятные ароматы могут вызвать головные боли, хотя точная причина этого до сих пор неизвестна. Среди распространенных "провокаторов" — запахи краски, насыщенные духи и некоторые цветочные ароматы.

Еще одним неожиданным фактором являются слишком туго стянутые аксессуары для волос. Резинки, ленты или плотные шапки растягивают кожу и соединительные ткани головы, что может провоцировать мигрени. Простое распускание волос или снятие тесной шапки часто сразу облегчает состояние.

Некоторые продукты питания также способны вызвать головную боль. В частности, зрелые сыры, такие как чеддер, пармезан или сыры с голубой плесенью, содержат тирамин — провоцирующее мигрени вещество. Красное вино и другие алкогольные напитки также имеют тирамин и могут усиливать боль из-за стимуляции кровотока к мозгу. Аналогичный эффект могут давать некоторые виды колбас.

Интенсивные физические нагрузки тоже способны спровоцировать головную боль. Если боль возникает внезапно после активной тренировки или сопровождается рвотой, проблемами со зрением или напряжением шеи, следует обратиться к врачу.

Неправильная осанка – еще один скрытый фактор. Согнутые плечи, низко установленный монитор или стул без спинки увеличивают напряжение мышц шеи и головы, что приводит к боли в висках. Устранение этих причин часто помогает избежать приступов мигрени.

