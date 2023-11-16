9 неочевидных симптомов рака, которые мы скорее всего проигнорируем

Рак не всегда имеет явные симптомы, поэтому стоит внимательнее присмотреться к своему организму и любым болезням, которые вы испытываете. Однако раннее обнаружение рака часто может спасти жизнь человека, поэтому некоторые сигналы организма не следует игнорировать.



Неочевидны симптомы рака или онкологии. Фото из открытых источников

Развивающийся рак может проявляться разнообразными и неожиданными способами. Если ваше тело посылает эти сигналы, попробуйте прислушаться к нему, ведь оно пытается предупредить вас о возможной онкологии.

Хроническая головная боль

Постоянная головная боль – это всегда сигнал о том, что в организме что-то не так. Боль, продолжающаяся более двух недель, может быть симптомом опухоли мозга.

Боль в спине

Боль в спине настолько популярен недуг, что каждый легко найдет хотя бы несколько объяснений плохого самочувствия. К сожалению, постоянная боль в спине необязательно означает неправильную осанку или ношение тяжелых вещей. Рак молочной железы, печени или легких может проявляться следующим образом. Если вы не можете объяснить свою боль травмой или не страдаете заболеванием позвоночника, обратитесь к врачу.

Внезапная потеря веса

Когда вы худеете без каких-либо причин, вместо того, чтобы праздновать, лучше обратиться к врачу. Резкая потеря веса может означать диабет или развитие определенных видов рака.

Зудящие пятна на коже

Если вы боретесь с такой проблемой, обязательно запишитесь на прием к дерматологу. Многие ассоциируют меланому с родинками, но рак кожи может вызвать и другие симптомы. Наросты, бородавки и другие образования, которые могут быть вызваны раком. Такие образования следует удалить и подвергнуть исследованию на онкологию.

Загадочные синяки

Если вы не боксируете, не падаете и не ударяетесь ни о чем в доме или на работе, но замечаете синяки на вашем теле без причин. Следует посетить врача и пройти профилактические обследования, ведь синяки могут быть симптомом лейкоза.

Боль в животе

Боль в желудке не всегда говорит о проблемах с этим органом. Это один из симптомов очень опасного рака поджелудочной железы. Если ваш живот начинает вести себя странно, следует навестить врача и выяснить, что вызывает болевые ощущения.

Постоянная изжога

Изжога может появляться время от времени и чаще всего вызвана стрессом или перееданием. Однако если изжога у вас долгое время и вы не можете найти причину, не игнорируйте эти симптомы. Изжога, которая длится несколько недель, может быть симптомом рака желудка, рака яичников или рака горла.

Изменение вида ногтей

Многие онкологические образования могут проявляться на ногтевой пластине. Синие, коричневые или черные линии и пятна под ногтями могут свидетельствовать о развитии рака кожи. Изменение формы ногтевой пластины может свидетельствовать о раке легких. Если ваши ногти бледные или белые, возможно у вас рак печени.

Постоянный кашель

Игнорировать это легче всего курильщикам, ведь известно, что длительное курение способствует кашлю. Кашель может являться признаком развития рака гортани, легких и щитовидной железы.

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