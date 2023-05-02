Куда исчез COVID: международные путешественники теперь могут забыть о сертификатах вакцинации

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Independent.



В США отменяют въездные COVID ограничения

Теперь для поездок туда не нужно будет предоставлять авиакомпаниям при посадке на самолет действующий сертификат вакцинации от инфекционного недуга.

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"Чрезвычайная ситуация" в области здравоохранения в США официально заканчивается 11 мая 2023 года. Ее больше не будут продолжать.

"Администрация упразднит требование вакцинации против COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров в конце дня 11 мая, в тот же день, когда закончится чрезвычайное положение в области здравоохранения COVID-19", – заявляют в Белом доме.

Соединенные Штаты Америки в числе тех немногих стран, где до сих пор действовали COVID-ограничения. Въезд туда из Европы и не только, в целях безопасности, в марте 2020 года запретил 45-й президент США Дональд Трамп. Путешественники смогли попасть туда только в ноябре 2021 года. С тех пор у туристов, ехавших в США, требовали сертификаты полной вакцинации.

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Напомним, "Комментарии" писали, — Миром распространяется новый штамм коронавируса Arcturus: зафиксирована первая смерть. В Таиланде пациент скончался от нового варианта COVID-19 штамма Arcturus. Мужчина, жизнь которого унес коронавирус был преклонных лет и имел хронические проблемы со здоровьем. Поэтому летальный случай связывают не только с тяжестью этого подварианта COVID-19, но и с влиянием других факторов.