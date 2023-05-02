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Куда исчез COVID: международные путешественники теперь могут забыть о сертификатах вакцинации

В США отменяют въездные ограничения, относящиеся к коронавирусу и требованиям вакцинации против COVID-19. Новые правила для туристов начнут действовать с 12 мая текущего года

сегодня, 13:00
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Independent.

Куда исчез COVID: международные путешественники теперь могут забыть о сертификатах вакцинации

В США отменяют въездные COVID ограничения

Теперь для поездок туда не нужно будет предоставлять авиакомпаниям при посадке на самолет действующий сертификат вакцинации от инфекционного недуга.


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"Чрезвычайная ситуация" в области здравоохранения в США официально заканчивается 11 мая 2023 года. Ее больше не будут продолжать.

"Администрация упразднит требование вакцинации против COVID-19 для федеральных служащих, федеральных подрядчиков и международных авиапассажиров в конце дня 11 мая, в тот же день, когда закончится чрезвычайное положение в области здравоохранения COVID-19", – заявляют в Белом доме.

Соединенные Штаты Америки в числе тех немногих стран, где до сих пор действовали COVID-ограничения. Въезд туда из Европы и не только, в целях безопасности, в марте 2020 года запретил 45-й президент США Дональд Трамп. Путешественники смогли попасть туда только в ноябре 2021 года. С тех пор у туристов, ехавших в США, требовали сертификаты полной вакцинации.

Читайте на сайте "Комментарии", — Как ученикам, находящимся за границей или на временно-оккупированных территориях получить аттестаты : инструкция МОН. У МОН хорошо подготовились, чтобы проблем со вступительной и выпускной кампанией – не было.

Напомним, "Комментарии" писали, — Миром распространяется новый штамм коронавируса Arcturus: зафиксирована первая смерть. В Таиланде пациент скончался от нового варианта COVID-19 штамма Arcturus. Мужчина, жизнь которого унес коронавирус был преклонных лет и имел хронические проблемы со здоровьем. Поэтому летальный случай связывают не только с тяжестью этого подварианта COVID-19, но и с влиянием других факторов.

 

 



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Источник: https://www.independent.co.uk/travel/news-and-advice/us-travel-covid-vaccination-end-b2330692.html
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