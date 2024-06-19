Компанию Pfizer заподозрили в обмане: всплыла шокирующая информация о вакцине против COVID-19

Генеральный прокурор штата Канзас Крис Кобах подал в суд на компанию Pfizer, обвиняя ее в обмане людей по поводу вакцины от COVID-19. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Вакцина против COVID-19. Фото из открытых источников

Кобах заявил, что Pfizer скрыла риски и наврала об эффективности своей вакцины. В иске отмечается, что компания скрыла доказательства об осложнениях беременности и воспалениях сердца, которые связаны с прививкой.

Pfizer отвергает обвинение, называя его необоснованным. Вакцина Pfizer разместила предупреждение о миокардите и перикардите на этикетке в июне 2021 года. Также, согласно заключению от 2023 года Национального института здравоохранения США, вакцины против COVID-19 не связываются с осложнением беременности.

Генпрокурор заявляет, что Pfizer привязывала рекламу вакцины к новым штаммам вируса, однако не изменяла формулу. Власти штата требуют возмещения неопределенной денежной компенсации.

Читайте также на портале "Комментарии" — республиканцы опубликовали полную стенограмму интервью с доктором Энтони Фаучи, введшим правила борьбы с COVID-19. Но уже сейчас исследования доказывают, что это не смогло остановить распространение болезни.

Резонансные показания доктора Энтони Фаучи свидетельствуют о том, что он придумал правило социальной дистанции в шесть футов и другие меры, чтобы "защитить" американцев от COVID-19. Республиканцы опубликовали полную стенограмму интервью с Фаучи, которое они взяли в январе, за несколько дней до его публичных свидетельств.

Они планируют допросить его о введенных им ограничениях по COVID-19, которые, по его признанию, не слишком помогли "замедлить распространение" вируса.



