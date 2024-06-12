Социальная дистанция и маски для детей: американский инфекционист признался, что «придумал» правила борьбы с COVID-19

Резонансные показания доктора Энтони Фаучи свидетельствуют о том, что он придумал правило социальной дистанции в шесть футов и другие меры, чтобы "защитить" американцев от COVID-19. Республиканцы опубликовали полную стенограмму интервью с Фаучи, которое они взяли в январе, за несколько дней до его публичных свидетельств. Об этом пишет dailymail

Доктор Энтони Фаучи (фото из открытых источников)

Они планируют допросить его о введенных им ограничениях по COVID-19, которые, по его признанию, не слишком помогли "замедлить распространение" вируса.

Потеря детьми обучаемости и социальные невзгоды хорошо задокументированы, а в одном из исследований Национального института здравоохранения (NIH) влияние использования масок на грамотность и обучение учащихся названо "очень негативным".

Последствия же социального дистанцирования вызвали "депрессию, общую тревогу, острый стресс и навязчивые мысли", как показало еще одно исследование NIH.



Выступая перед адвокатами от имени Специального подкомитета Палаты представителей по пандемии коронавируса в начале этого года, Фаучи сказал республиканцам, что правило социальной дистанции в шесть футов "якобы только что появилось" и что он не помнит, как оно появилось.

"Вы знаете, я не помню. Оно просто появилось", — сказал он, согласно стенограмме комитета, когда его спросили, как появилось это правило.

Он добавил, что "не знал об исследованиях", поддерживающих социальное дистанцирование, признав, что такие исследования "было бы очень сложно" провести.

Кроме того, что он не помнит никаких доказательств в поддержку социального дистанцирования, Фаучи также сказал адвокату комитета, что он не помнит, чтобы читал что-то, что подтверждало бы, что маски для детей могут предотвратить распространение COVID.



"Вспоминаете ли вы, что просматривали какие-то исследования или данные, поддерживающие ношение масок для детей?" – спросили его.

"Возможно", — ответил он, а затем добавил: "Но я не помню, чтобы я это делал".







Во время пандемии также показал, что он не следил ни за какими исследованиями постфактум о влиянии принудительного ношения масок детям, которых было проведено немало.







А его ответ был ироническим каламбуром в стиле COVID: "Я все еще думаю, что это висит в воздухе", — сказал Фаучи о том, есть ношение масок для детей надежным способом предотвращения передачи вируса.



Кроме того, бывший директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) сказал адвокату, что он считает, что теория лабораторной утечки – идея о том, что COVID началась в Уханьском институте вирусологии (WIV) в Китае – является реальной "возможностью".



"Я думаю, что люди сделали из этого аспекты заговора", — сказал он, добавив, что "это может быть утечка в лаборатории".



"Поэтому я думаю, что сама по себе она не теория заговора, но некоторые люди делают из этого что-то безумное".



Он признал, что COVID мог возникнуть в WIV через четыре года после того, как поддержал публикацию статьи, подвергшей сомнению теорию утечки в лаборатории, под названием "Проксимальное происхождение".



В публикации говорится, что комитет по коронавирусу посвятил месяцы выяснению происхождения вируса, который перевернул так много жизней и привел к смерти 6 миллионов человек во всем мире.

Недавно они обнаружили, что бывший главный помощник Фаучи, доктор Дэвид Моренс регулярно работал со своей личной электронной почтой и удалял файлы, чтобы обойти законы о прозрачности правительства, предусмотренные Законом о свободе информации (FOIA).



Комитет, несомненно, будет пытаться выяснить "тайный канал" связи между Фаучи и Моренсом во время слушаний 3 июня, пишут авторы статьи.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как обнаружить у себя постковидный синдром и на какие симптомы следует обратить внимание.



