Кардиологи рассказали, что действительно провоцирует проблемы с сердцем и это не холестерин
Кардиологи рассказали, что действительно провоцирует проблемы с сердцем и это не холестерин

Врачи убеждены, что показатели артериального давления гораздо важнее уровня холестерина

29 августа 2025, 19:12
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Врачи развенчали самый распространенный миф, что сердечные заболевания связаны с высоким уровнем общего холестерина, и если вы снижаете этот уровень холестерина, вы уменьшаете риск сердечных заболеваний.

Кардиолог из Австралии Доктор Росс Уокер отметил: мифом также является утверждение, что ключ к крепкому здоровью заключается в снижении уровня сахара в крови с помощью таблетки, пишет Daily Mail.

Врачи убеждены, что кровяное давление является важнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей 60+. Врачи рекомендуют поддерживать артериальное давление ниже 120/80. Показатели артериального давления гораздо важнее уровня холестерина.

Доктор Уокер сказал, что ключом к хорошему здоровью сердца является пять вещей:

  1. Отсутствие каких-либо зависимостей. По мнению врача, каждый курящий болен. Нельзя быть здоровым и употреблять слишком много алкоголя или нюхать кокаин.

  2. Сон. По словам Уокера, для здоровья нужно семь-восемь часов качественного сна.

  3. Диета. Здесь важно не только не есть вредные продукты, но и есть полезные – следить за употреблением достаточного количества овощей и фруктов.

  4. Физические упражнения, но не слишком много. По словам эксперта, вторым лучшим препаратом на планете является три-пять часов умеренных физических нагрузок еженедельно, из которых две трети должны состоять из кардио, а треть из силовых тренировок.

  5. Счастье. По словам Уокера, это лучшее лекарство на планете.

"Если вы хорошо выполняете эти пять вещей, а это делает только 10 процентов населения, вы снижаете риск сердечно-сосудистых заболеваний более чем на 80 процентов", — убежден он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какое упражнение уменьшит риск сердечного приступа.




Источник: https://www.dailymail.co.uk/health/article-15012929/Myth-cardiovascular-health-REAL-cause-heart-attacks.html
