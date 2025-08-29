Кардиологи рассказали, что действительно провоцирует проблемы с сердцем и это не холестерин

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Врачи развенчали самый распространенный миф, что сердечные заболевания связаны с высоким уровнем общего холестерина, и если вы снижаете этот уровень холестерина, вы уменьшаете риск сердечных заболеваний.
Проблемы с сердцем. Иллюстративное фото
Кардиолог из Австралии Доктор Росс Уокер отметил: мифом также является утверждение, что ключ к крепкому здоровью заключается в снижении уровня сахара в крови с помощью таблетки, пишет Daily Mail.
Врачи убеждены, что кровяное давление является важнейшим фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, особенно у людей 60+. Врачи рекомендуют поддерживать артериальное давление ниже 120/80. Показатели артериального давления гораздо важнее уровня холестерина.
Доктор Уокер сказал, что ключом к хорошему здоровью сердца является пять вещей:
Отсутствие каких-либо зависимостей. По мнению врача, каждый курящий болен. Нельзя быть здоровым и употреблять слишком много алкоголя или нюхать кокаин.
Сон. По словам Уокера, для здоровья нужно семь-восемь часов качественного сна.
Диета. Здесь важно не только не есть вредные продукты, но и есть полезные – следить за употреблением достаточного количества овощей и фруктов.
Физические упражнения, но не слишком много. По словам эксперта, вторым лучшим препаратом на планете является три-пять часов умеренных физических нагрузок еженедельно, из которых две трети должны состоять из кардио, а треть из силовых тренировок.
Счастье. По словам Уокера, это лучшее лекарство на планете.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какое упражнение уменьшит риск сердечного приступа.