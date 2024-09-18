Как укрепить иммунитет и подготовиться к похолоданию: ТОП-3 совета

Тепло постепенно отступает, и хотя дневная температура еще комфортна, ночью постепенно холодает. А с похолоданием традиционно придут сезонные простуды, особенно, если перепад температур будет резким. Портал "Комментарии" собрал рекомендации, как подготовиться к похолоданию и не простудиться.



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Врачи полагают, что холод не повышает шансы заболеть. Однако вирусы и инфекции распространяются скорее в сухих и холодных условиях, что приводит к вспышкам заболеваний осенью и зимой.

Чтобы не "подхватить" простуду, следует придерживаться следующих рекомендаций:

Будьте активны. Физические упражнения – отличный способ укрепить свое здоровье и иммунитет. Согласно исследованиям те, кто занимался спортом пять или более дней в неделю, имели на 43% меньше шансов заболеть инфекцией верхних дыхательных путей, чем те, кто занимался спортом менее одного дня в неделю. И упражнения не обязательно должны быть интенсивными – просто прогулок, танцев или "энергичной" работы во дворе достаточно, чтобы почувствовать улучшение своего здоровья.

Достаточно отдыхайте. Слишком много физических упражнений могут нагружать организм и временно угнетать иммунную систему, повышая риск инфекций. Нет простой формулы для того, что означает чрезмерная физическая нагрузка. Однако если вы внезапно чувствуете себя плохо, постоянно устаете, или если раньше легкие тренировки кажутся вам тяжелыми, это может быть сигналом того, что вам нужно сбавить темп. Хороший сон также может помочь побороть стресс. Ведь хронический стресс может снизить реакцию организма на лекарства и инфекции и усилить воспаление.

Соблюдайте здоровое питание. Разнообразие ярких фруктов и овощей, например ягод, цитрусовых, краснокочанной и листовой капусты является отличным источником флавоноидов, химических соединений, которые могут помочь организму бороться с воспалениями и болезнями. Чай, кофе, темный шоколад и некоторые крупы, например гречка, также являются хорошими источниками флавоноидов.

Воздействие сигаретного дыма и чрезмерное употребление алкоголя – более двух напитков в день для мужчин или одного напитка в день для женщин – может подавлять вашу иммунную систему.

Фармацевтический рынок также предлагает различные добавки для повышения иммунитета, однако их не стоит употреблять, если вы уже соблюдаете здоровое и сбалансированное питание.

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