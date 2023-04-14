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Как теперь покупать лекарство на фронт: нужен ли для этого рецепт, - Минздрав

Рецептурное лекарство для нужд военных, за исключением наркотических, психотропных или других сильнодействующих веществ, волонтеры, занимающиеся гуманитарной деятельностью и далее могут покупать у дистрибьюторов – без рецепта.

сегодня, 10:30
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на Минздрав.  

Как теперь покупать лекарство на фронт: нужен ли для этого рецепт, - Минздрав

Условия закупки лекарств для нужд фронта не изменились


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"Доступ к лекарствам для защитников – приоритет высочайшего уровня. Они будут и дальше отпускаться без рецепта через соответствующих дистрибьюторов", — объясняют в Минздраве.

Как добавляют в Министерстве здравоохранения, возможность покупать необходимые медикаменты без рецепта действует на период военного положения в Украине. Через соответствующих субъектов отпуск лекарства предоставляется военным администрациям, подразделениям ВСУ, волонтерским организациям. Сам же механизм продажи остается неизменным, объясняют в Министерстве здравоохранения.

"По-прежнему волонтерские и благотворительные организации по запросу соответствующего учреждения, воинской части или учреждения здравоохранения могут закупать рецептурные лекарственные средства непосредственно у дистрибьюторов без рецепта", — добавляют в Минздраве.  

В то же время, эта норма не распространяется на закупку сильнодействующих, ядовитых, психотропных веществ или наркотических средств.

С 1 апреля рецептурные медикаменты в аптеках можно приобрести не только по бумажному, но и по электронному рецепту. Все остальные лекарства, продававшиеся до сих пор без рецепта и далее граждане могут покупать без него.

Как писали "Комментарии", Минздрав перечислил шаги получения лекарства с помощью электронных рецептов: сначала пациент записывается и приходит на прием к врачу, с которым подписана декларация, врач проводит прием и выписывает рецепт.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, много запросов на медикаменты: штаб Сергея Притулы помогает лекарствам не только военным. Волонтерский штаб Сергея Притулы обеспечивает необходимым ВСУ, терроборону, столичные больницы и гражданских граждан.



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Источник: https://moz.gov.ua/article/news/chi-potriben-recept-dlja-pridbannja-likiv-dlja-potreb-frontu-%e2%80%93-pojasnennja-moz
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