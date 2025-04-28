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Как быстро избавиться от герпеса: названы самые эффективные методы

Простые и действенные способы борьбы с вирусом герпеса в домашних условиях.

сегодня, 12:30
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Автор:
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Slava Kot

Герпес на губах это неприятная болезнь, которая может вызвать боль, зуд и дискомфорт. Обычно он проходит самостоятельно в течение нескольких дней, однако существуют эффективные способы значительно ускорить этот процесс. Подготовили лучшие методы лечения герпеса, которые можно использовать в домашних условиях.

Как быстро избавиться от герпеса: названы самые эффективные методы

Как избавиться от герпеса. Фото из открытых источников

Герпес вызывается вирусом простого герпеса, который передается через контакт с зараженным человеком, в частности, во время поцелуя, использование общей посуды или средств гигиены. Многие люди являются носителями вируса, однако он может длительное время оставаться в неактивном состоянии.

Провокаторами герпеса обычно становятся:

  • — стресс и эмоциональное перенапряжение
  • — ослабленный иммунитет из-за болезней или недостатка витаминов
  • — экстремальные погодные условия (сильный ветер, мороз, палящее солнце)

Если герпес появился, следует действовать немедленно, чтобы снизить его симптомы и ускорить заживление. Аптечные противовирусные препараты значительно сокращают время заживления герпеса. Самые популярные средства против герпеса содержат ацикловир – противовирусное вещество, которое останавливает размножение вируса и помогает быстрее избавиться от высыпаний.

Другим веществом, которое можно использовать при герпесе, это гидрокортизон, обладающий противовоспалительными свойствами, уменьшая отек и раздражение. Такие мази и кремы следует наносить на пораженный участок сразу после появления первых симптомов – жжения или зуда.

Если у вас нет под рукой аптечных средств, помочь могут проверенные народные методы.

Лед против герпеса

Приложение льда к пораженному участку уменьшает воспаление, замедляет распространение вируса и облегчает боль. Оберните несколько кубиков льда в салфетку и приложите к губе на 5-10 минут. Повторяйте процедуру несколько раз в день.

Алое вера

Гель алоэ обладает успокаивающими и антисептическими свойствами. Нанесите немного свежевыжатого сока или геля на герпес и оставьте на несколько минут. Используйте 2-3 раза в день.

Цинковая мазь

Цинк помогает ускорить заживление и борется с вирусом. Наносите цинковую мазь тонким слоем несколько раз в день, избегая попадания в рот.

Мед и куркума

Мед обладает антибактериальными свойствами, а куркума – противовоспалительными. Смешайте 1 чайную ложку меда с щепоткой куркумы и нанесите смесь на пораженный участок. Через 15 минут смойте теплой водой.

Масло гвоздики

Гвоздичное масло содержит природные антисептики, помогающие бороться с вирусом. Разведите несколько капель масла и нанесите на герпес с помощью ватного диска.

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