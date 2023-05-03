Еженедельно в Украине от COVID-19 умирает почти 100 человек, а уровень вакцинации - упал до скудной отметки

В то же время, еженедельно 100 инфицированных этим недугом – умирают.



Украинцы продолжают умирать от осложнений в результате коронавируса

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения, пишут "Комментарии".

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"В Украине наблюдается сезонное снижение заболеваемости коронавирусной болезнью. За последнюю неделю количество зарегистрированных случаев уменьшилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей и составило 8898 случаев. Среди них 1546 – COVID-19 у детей", — отмечают в Минздраве.

Однако вследствие осложнений от COVID-19 летальные случаи продолжаются.

"В то же время люди продолжают умирать от коронавируса: 82 таких случая зафиксированы на прошлой неделе. Большинство умерших – лица в возрасте 60 лет. Именно у них самый высокий риск развития постковидных осложнений", — пишут в Министерстве.

Вместе с тем, уровень вакцинации в стране недостаточен для того, чтобы выработать коллективный иммунитет против этой инфекционной болезни.

"По крайней мере, одну дозу вакцины с начала вакцинальной кампании получили более 16,3 миллиона украинцев. Около 15,5 миллиона человек в Украине получили две дозы вакцины. По состоянию на 23.04.2023 более 12,3 миллиона человек не получили первую бустерную дозу, то есть не имеют полноценной защиты", — заключают там.

В то же время, как добавляют в Минздраве: на территории Украины есть почти 8 млн доз вакцин, поэтому она в свободном доступе.

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