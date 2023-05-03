logo

BTC/USD

28630.81

ETH/USD

1866.46

LTC/USD

88.09

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Еженедельно в Украине от COVID-19 умирает почти 100 человек, а уровень вакцинации - упал до скудной отметки
commentss НОВОСТИ Все новости

Еженедельно в Украине от COVID-19 умирает почти 100 человек, а уровень вакцинации - упал до скудной отметки

В Украине количество прошедших полный курс иммунизации от COVID-19 недостаточно для выработки коллективного иммунитета

сегодня, 11:00
Поделитесь публикацией:
Автор:

Белоокая Ира

В то же время, еженедельно 100 инфицированных этим недугом – умирают.

Еженедельно в Украине от COVID-19 умирает почти 100 человек, а уровень вакцинации - упал до скудной отметки

Украинцы продолжают умирать от осложнений в результате коронавируса

Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения, пишут "Комментарии".


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"В Украине наблюдается сезонное снижение заболеваемости коронавирусной болезнью. За последнюю неделю количество зарегистрированных случаев уменьшилось на 18% по сравнению с предыдущей неделей и составило 8898 случаев. Среди них 1546 – COVID-19 у детей", — отмечают в Минздраве.

Однако вследствие осложнений от COVID-19 летальные случаи продолжаются.

"В то же время люди продолжают умирать от коронавируса: 82 таких случая зафиксированы на прошлой неделе. Большинство умерших – лица в возрасте 60 лет. Именно у них самый высокий риск развития постковидных осложнений", — пишут в Министерстве.

Вместе с тем, уровень вакцинации в стране недостаточен для того, чтобы выработать коллективный иммунитет против этой инфекционной болезни.

"По крайней мере, одну дозу вакцины с начала вакцинальной кампании получили более 16,3 миллиона украинцев. Около 15,5 миллиона человек в Украине получили две дозы вакцины. По состоянию на 23.04.2023 более 12,3 миллиона человек не получили первую бустерную дозу, то есть не имеют полноценной защиты", — заключают там.

В то же время, как добавляют в Минздраве: на территории Украины есть почти 8 млн доз вакцин, поэтому она в свободном доступе.

Читайте на сайте "Комментарии", - Куда исчез COVID: международные путешественники теперь могут забыть о сертификатах вакцинации. В США отменяют въездные ограничения, относящиеся к коронавирусу и требованиям вакцинации против COVID-19. Новые правила для туристов начнут действовать с 12 мая этого года. Теперь для поездок туда не нужно будет предоставлять авиакомпаниям при посадке на самолет действующий сертификат вакцинации от инфекционного недуга.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!