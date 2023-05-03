Еженедельно в Украине от COVID-19 умирает почти 100 человек, а уровень вакцинации - упал до скудной отметки

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Белоокая Ира
В то же время, еженедельно 100 инфицированных этим недугом – умирают.
Украинцы продолжают умирать от осложнений в результате коронавируса
Об этом сообщают в Министерстве здравоохранения, пишут "Комментарии".
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Однако вследствие осложнений от COVID-19 летальные случаи продолжаются.
Вместе с тем, уровень вакцинации в стране недостаточен для того, чтобы выработать коллективный иммунитет против этой инфекционной болезни.
В то же время, как добавляют в Минздраве: на территории Украины есть почти 8 млн доз вакцин, поэтому она в свободном доступе.
Читайте на сайте "Комментарии", - Куда исчез COVID: международные путешественники теперь могут забыть о сертификатах вакцинации. В США отменяют въездные ограничения, относящиеся к коронавирусу и требованиям вакцинации против COVID-19. Новые правила для туристов начнут действовать с 12 мая этого года. Теперь для поездок туда не нужно будет предоставлять авиакомпаниям при посадке на самолет действующий сертификат вакцинации от инфекционного недуга.
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