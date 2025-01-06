Этот сигнал организм может подавать при очень тяжелых заболеваниях

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Кравцев Сергей
Сухость во рту может показаться незначительной проблемой, но иногда это может быть предупреждающим признаком чего-то более серьезного. Такой симптом может быть связан с такими опасными для жизни заболеваниями, как диабет и даже инсульт. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт The Mirror.
Сухость во рту. Фото: из открытых источников
Доктор Азад Эйрумлу рассказал, что сухость во рту может быть признаком того, что в организме что-то не так. Это может проявляться такими ощущениями липкости во рту, сухость или болью в горле, трудностями с жеванием или глотанием и даже неприятным запахом изо рта.
Определенные заболевания, такие как инсульт, диабет или болезнь Альцгеймера могут проявляться таким образом.
Сухость во рту может быть "красным флагом" для выявления: сахарного диабета, инсульта, ВИЧ, болезни Альцгеймера.
Состояние, когда наши железы не производят достаточно слюны, чтобы поддерживать рот влажным, известно, как ксеростомия. Слюна играет ключевую роль в здоровье ротовой полости, поскольку помогает нейтрализовать кислоты, которые вырабатывают бактерии, а также смывать частицы пищи.
Также слюна важна для предотвращения кариеса и содержит важные ферменты, которые помогают процессу пищеварения, гарантируя, что организм получает необходимые витамины и питательные вещества.
Поэтому стоит дважды в день чистить зубы в течение двух минут зубными пастами, содержащими фтор, а также регулярно пользоваться зубной нитью и ополаскивателем для рта.
Улучшить отток слюны могут помочь следующие шаги:
потребляйте конфеты без сахара или жуйте жевательную резинку без сахара, особенно с ксилитом
старайтесь избегать кислых продуктов таких как лимон
пейте много воды, чтобы сохранить рот влажным. Носите воду с собой, чтобы пить в течение дня
не стоит полоскать рот жидкостью, которая содержит спирт или перекись
дышите носом, а не ртом, насколько это возможно
если воздух в комнате сухой, используйте увлажнитель для воздуха, особенно ночью
старайтесь есть больше жидкой пищи, в частности супы
избегайте соленой пищи и сухих продуктов
не злоупотребляйте алкогольными напитками и кофе
не курите, ведь табак также вызывает сухость во рту.
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