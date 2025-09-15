Этот популярный продукт может полностью убить мозг: шокирующие результаты исследования

Привычка пить диетические напитки и употреблять продукты без сахара может негативно влиять на мозг. Об этом в Facebook сообщил профессор и диетолог Олег Швец, ссылаясь на новое масштабное исследование, опубликованное в журнале Neurology.

Фото: из открытых источников

У людей, наиболее активно потреблявших искусственные подсластители, когнитивные функции и память ухудшались на 62% быстрее, чем у тех, кто почти не употреблял таких продуктов. Это примерно соответствует 1,6 годам ускоренного старения мозга, объясняют исследователи.

В рамках продольного Бразильского исследования здоровья ученые анализировали данные 12 772 взрослых в течение 8 лет. Особое внимание обратили на употребление семи типов сахарозаменителей, среди которых аспартам, сахарин, ксилитол, эритритол и другие.

Самая высокая группа потребляла в среднем 191 мг в день, что эквивалентно примерно одной банке диетической газировки.

Наиболее негативный эффект наблюдался у людей в возрасте до 60 лет, особенно у диабетиков. У них нарушение памяти было еще более отчетливым. Также на 173% быстрее снижалась вербальная плавность способность подбирать слова.

"Это исследование ставит под сомнение представление о сахарозаменителях как о полностью безопасной альтернативе сахару", — говорится в работе.

Эксперты советуют ограничить употребление диетических напитков и искусственных подсластителей, предпочитая натуральные подсластители, такие как мед, фрукты или специи. В долгосрочной перспективе это может оградить мозг от раннего старения.

