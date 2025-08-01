logo

BTC/USD

115644

ETH/USD

3686.73

USD/UAH

41.71

EUR/UAH

47.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Здоровье Болезни и лечение Этот популярный и дешевый украинский овощ приведет ваше давление в норму за 30 минут
commentss НОВОСТИ Все новости

Этот популярный и дешевый украинский овощ приведет ваше давление в норму за 30 минут

Ежедневное употребление небольшого количества свекловичного сока способствует нормализации давления, улучшает состояние сосудов и снижает уровень воспалительных процессов в организме.

1 августа 2025, 08:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Свекольный сок может стать естественным помощником в борьбе с гипертонией, особенно для пожилых людей. Регулярное употребление даже нескольких глотков этого овощного напитка способно существенно снизить АД и улучшить общее состояние сосудистой системы. К таким выводам пришли ученые из Университета Эксетера в Великобритании. Они провели исследование влияния свекловичного сока на организм и выяснили: свекла содержит большое количество природных нитратов — веществ, участвующих в расширении сосудов и улучшении кровообращения.

Этот популярный и дешевый украинский овощ приведет ваше давление в норму за 30 минут

Фото: из открытых источников

Особое внимание исследователи обратили на влияние свекловичного сока на микрофлору полости рта. Как отметил профессор Энди Джонс, продукты с высоким содержанием нитратов изменяют бактериальный состав полости рта таким образом, что это может уменьшать воспалительные процессы и способствовать снижению давления. Это открытие особенно важно для людей старшего возраста, которые чаще сталкиваются с проблемами сердечно-сосудистой системы.

Гипертония – одна из самых распространенных проблем со здоровьем в мире. По статистике, повышенное давление имеют примерно 10% людей в возрасте от 20 до 40 лет и почти половина тех, кому более 50. Во всем мире более трети взрослого населения страдают высоким давлением.

Отмечается, что АД необходимо контролировать, ведь оно является одним из главных факторов риска таких опасных состояний, как инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность. Помимо медикаментозного лечения важную роль играют здоровое питание, физическая активность и употребление природных продуктов, которые могут поддерживать давление в норме.

Как уже писали "Комментарии", американские ученые из Университета Сан-Диего предупреждают: чем больше времени пожилые люди проводят в сидячем положении, в частности перед телевизором, тем выше риск развития инсульта. В частности, каждый дополнительный час малоподвижности после 60 лет может повысить вероятность инсульта на 14%.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости