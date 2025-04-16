Эти три привычки могут сигнализировать о заболевании: проверьте себя

В повседневной жизни мы редко обращаем внимание на привычки, которые стали для нас нормой. Однако некоторые из них могут быть сигналами организма о внутренних проблемах.

Эти три привычки могут сигнализировать о заболеваниях

Постоянное желание что-то жевать или грызть (ногти, карандаши, лед)

Привычка что-то грызть часто связана не только со стрессом или скукой. Например, постоянное жевание льда может являться признаком железодефицитной анемии. Некоторые люди с нехваткой железа подсознательно тянутся ко льду, потому что это временно уменьшает головокружение и усталость. Также это может являться проявлением нервного расстройства или недостатка витаминов группы В.

Привычка откладывать дела на потом (прокрастинация)

Если вы постоянно откладываете даже простые задания и не можете сосредоточиться, это может быть не просто лень. Такое поведение иногда является проявлением тревожного расстройства, депрессии или синдрома дефицита внимания (СДВГ). Особенно если это сопровождается чувством вины, апатией или утратой интереса к тому, что раньше доставляло удовольствие.

Чрезмерное потребление соленого

Если вы постоянно добавляете соль в блюда или мечтаете о соленых закусках, это может свидетельствовать о проблемах с надпочечниками (например, при болезни Аддисона), или о нарушении водно-солевого баланса. Также тяга к соленому может возникать при хронической усталости, стрессе или нарушениях в работе почек.

Что делать?

Привычки сами по себе не диагноз, но если вы замечаете их у себя регулярно и в сочетании с другими симптомами (усталость, раздражительность, плохой сон, изменение аппетита и т.д.) — не медлите с визитом к специалисту.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какие привычки сигнализируют, что у вас невроз.