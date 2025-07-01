Эти изменения могут шокировать: как сахар влияет на желудок

Сахар называют источником энергии, однако избыточное количество сладкого может отрицательно влиять на здоровье. Какие изменения в работе желудка могут спровоцировать чрезмерное количество сладкого, читайте дальше.

Проблемы с желудком. Иллюстративное фото

Нарушение баланса микрофлоры

В желудке и кишечнике триллионы бактерий, отвечающих за пищеварение, иммунитет и даже настроение. Чрезмерное потребление сахара приводит к увеличению патогенных бактерий и грибков, в частности Candida, одновременно подавляя полезные микроорганизмы. Такой дисбаланс называют дисбиозом. Это состояние может вызвать вздутие, диарею, запоры и общий дискомфорт в животе.

Повышение воспаления и "дырявый кишечник"

Сахар стимулирует рост микроорганизмов, выделяющих эндотоксины. Это вещества, повреждающие слизистую кишечника. Это может повлечь за собой повышенную проницаемость стенок кишечника, известную как “leaky gut” или “дырявый кишечник”. При таком состоянии токсины и частицы пищи попадают в кровоток. Это вызывает системное воспаление, связанное с аутоиммунными и метаболическими заболеваниями.

Ухудшение пищеварения

Сахар может изменять кислотность желудочного сока, что затрудняет переваривание белков и жиров. Кроме того, избыток сахара вызывает образование газов и вздутий, особенно если он поступает в виде фруктозы или искусственных подсластителей. Это также может вызвать спазмы, изжогу и даже усугубить симптомы гастрита или синдрома раздраженного кишечника.

Воздействие на гормоны пищеварения

Сахар влияет на выработку гормонов, регулирующих аппетит и пищеварение, в частности, лептина и грелина. Нарушение их баланса может привести к перееданию, замедлению моторики желудка и снижению эффективности пищеварения.

Напомним: портал "Комментарии" писал о негативном влиянии сахара на мозг.



