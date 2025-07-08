Эти изменения могут быть смертельными: как сахар влияет на печень

Сахар оказывает негативное влияние на организм. Небольшое количество сахара может даже помочь, однако избыточное количество – это потенциальный риск развития многих заболеваний. И от такой ситуации страдает один из важнейших органов – печень. Особенно опасна фруктоза, которая метаболизируется исключительно в печени и способствует накоплению жира в ее клетках. Рассказываем подробнее, как сахар влияет на печень.

Печень. Иллюстративное фото

В организме избыток глюкозы, получаемой от сахара, сохраняется в виде жира. Одним из главных хранилищ жира становится печень. Клетки печени с течением времени замещаются жировыми. Это приводит к неалкогольной жировой болезни печени (МАСLD) – состоянию, которое может прогрессировать к воспалению, фиброзу и даже циррозу.

Исследователи называют особо опасным высокофруктозным кукурузным сиропом. Его часто добавляют в газированные напитки, соусы и выпечки. Проблема в том, что фруктоза не вызывает ощущения сытости, поэтому ее легко употребить больше, чем нужно. Она также не регулируется инсулином, что делает ее еще более коварной для печени.

Чрезмерное потребление сахара приводит к воспалительным реакциям в организме. Первый удар принимает печень как главный фильтр. Хроническое воспаление способствует разрушению клеток печени, снижению способности к детоксикации и замедлению метаболизма жиров.

Некоторые исследования показывают, что сахар может быть таким же вредным для печени, как и алкоголь, даже у людей с нормальным весом. Особенно это касается детей и подростков, регулярно употребляющих сладкие напитки. У них на ранних этапах жизни могут развиваться признаки жировой болезни печени.

Чтобы минимизировать риск для здоровья печени, следует ограничить добавленный сахар до менее чем 10% суточной калорийности. Специалисты советуют избегать продуктов с высокофруктозным сиропом, употреблять больше овощей, клетчатки и воды.

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