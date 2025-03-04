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Эта распространенная привычка "убивает" легкие

Названа самая опасная привычка, убивающая легкие

4 марта 2025, 18:32
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Кречмаровская Наталия

Состояние легких критически влияет на аспект всеобщего самочувствия. Однако существует одна привычка, которая незаметно, но неумолимо разрушает наши легкие – это курение.

Эта распространенная привычка "убивает" легкие

Иллюстративное фото

Курение – это основная причина развития многих заболеваний легких, включая рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и эмфизему. Табачный дым содержит тысячи вредных химических веществ, которые повреждают ткани легких и приводят к воспалению. Эти вещества включают никотин, смолу, угарный газ и другие токсины, раздражающие и повреждающие дыхательные пути.

Исследования показали, что курение является причиной 80-90% случаев рака легких. Кроме того, курение является основной причиной ХОБЛ, заболевание, поражающее миллионы людей во всем мире. Также исследования показывают, что курение увеличивает риск туберкулеза и других инфекционных заболеваний легких.

Кроме вреда легким, курение может вызвать:

  • Сердечно-сосудистые заболевания курение увеличивает риск развития инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.

  • Рак полости рта, горла, пищевода, мочевого пузыря и других органов: курение является причиной развития многих видов рака.

  • Нарушение репродуктивной функции: курение может привести к бесплодию у мужчин и женщин.

  • Преждевременное старение кожи: курение приводит к появлению морщин и других признаков старения кожи.

  • Снижение иммунитета: курение ослабляет иммунную систему, что делает человека более восприимчивым к инфекционным заболеваниям.

  • Нарушение зрения: курение увеличивает риск развития катаракты и других глазных заболеваний.

  • Нарушение слуха: курение может привести к повреждению слухового нерва.

Как бросить курить

Бросить курить – это сложный, но возможный процесс. Существует множество методов, которые могут помочь вам бросить курить, включая:

  • Никотинозаместительная терапия (НЗТ): пластыри, жевательные резинки, леденцы, назальные спреи и ингаляторы.

  • Лекарство, отпускаемое по рецепту.

  • Консультации и программы поддержки: психологическая поддержка может помочь вам справиться с тягой к никотину.

  • Альтернативные методы: иглорефлексотерапия, гипноз.

Влияние пассивного курения

Пассивное курение так же вредно для здоровья, как и активно. Люди, вдыхающие табачный дым, также рискуют развить заболевание легких и другие заболевания, связанные с курением.

Напомним, портал "Комментарии" писал, какая распространенная привычка "убивает" сердце.




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