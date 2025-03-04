Эта распространенная привычка "убивает" легкие

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Кречмаровская Наталия
Состояние легких критически влияет на аспект всеобщего самочувствия. Однако существует одна привычка, которая незаметно, но неумолимо разрушает наши легкие – это курение.
Иллюстративное фото
Курение – это основная причина развития многих заболеваний легких, включая рак легких, хроническую обструктивную болезнь легких (ХОБЛ) и эмфизему. Табачный дым содержит тысячи вредных химических веществ, которые повреждают ткани легких и приводят к воспалению. Эти вещества включают никотин, смолу, угарный газ и другие токсины, раздражающие и повреждающие дыхательные пути.
Исследования показали, что курение является причиной 80-90% случаев рака легких. Кроме того, курение является основной причиной ХОБЛ, заболевание, поражающее миллионы людей во всем мире. Также исследования показывают, что курение увеличивает риск туберкулеза и других инфекционных заболеваний легких.
Кроме вреда легким, курение может вызвать:
Сердечно-сосудистые заболевания курение увеличивает риск развития инфаркта миокарда, инсульта и других сердечно-сосудистых заболеваний.
Рак полости рта, горла, пищевода, мочевого пузыря и других органов: курение является причиной развития многих видов рака.
Нарушение репродуктивной функции: курение может привести к бесплодию у мужчин и женщин.
Преждевременное старение кожи: курение приводит к появлению морщин и других признаков старения кожи.
Снижение иммунитета: курение ослабляет иммунную систему, что делает человека более восприимчивым к инфекционным заболеваниям.
Нарушение зрения: курение увеличивает риск развития катаракты и других глазных заболеваний.
Нарушение слуха: курение может привести к повреждению слухового нерва.
Бросить курить – это сложный, но возможный процесс. Существует множество методов, которые могут помочь вам бросить курить, включая:
Никотинозаместительная терапия (НЗТ): пластыри, жевательные резинки, леденцы, назальные спреи и ингаляторы.
Лекарство, отпускаемое по рецепту.
Консультации и программы поддержки: психологическая поддержка может помочь вам справиться с тягой к никотину.
Альтернативные методы: иглорефлексотерапия, гипноз.
Пассивное курение так же вредно для здоровья, как и активно. Люди, вдыхающие табачный дым, также рискуют развить заболевание легких и другие заболевания, связанные с курением.
Напомним, портал "Комментарии" писал, какая распространенная привычка "убивает" сердце.
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